Cristiano Ronaldo heeft het grootste gedeelte van zijn voetbalcarrière inmiddels wel achter zich en dus is de Portugees inmiddels ook druk bezig met wat hij na zijn pensioen kan doen. De stervoetballer maakt donderdag dan ook opvallend nieuws bekend.

Ronaldo deelt via zijn sociale media dat hij aandeelhouder zal worden van WOW FC. Dat is een Spaans bedrijf dat MMA-evenementen organiseert. WOW FC noemt het instappen van Ronaldo 'een mijlpaal en een hervormend moment voor de toekomst van MMA'.

Ronaldo licht zijn investering toe via een persbericht: "MMA vertegenwoordigt waarden waar ik echt in geloof: discipline, respect, veerkracht en het constante streven naar uitmuntendheid. WOW FC bouwt aan iets unieks en krachtigs, en ik ben er trots op om deel te nemen aan dit project om de sport naar een hoger niveau te tillen en de volgende generatie te inspireren."

MMA-organisatie

WOW FC bestaat nog niet heel erg lang, maar organiseert inmiddels evenementen waar per show regelmatig meer dan 5000 mensen komen kijken. Met Ronaldo als aandeelhouder wil het van oorsprong Spaanse bedrijf de MMA mainstream maken in Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Wat dat betreft komt het goed uit dat Ronaldo voetbalt bij het Saoedische Al-Nassr.

Ronaldo is niet de eerste bekende sporter die aandelen van het bedrijf in zijn bezit krijgt, want ook topvechter Ilia Topuria is betrokken bij de organisator. Topuria is de huidige wereldkampioen in het lichtgewicht bij de UFC.

Bizarre straf voor WK voetbal

Ronaldo kreeg eerder deze week nog een bizarre schorsing na zijn rode kaart tijdens het WK-kwalificatieduel tegen Ierland. De Portugese spits deelde toen een elleboog uit aan een tegenstander en werd daarop van het veld gestuurd. Hij miste daardoor de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Armenië, maar moest ook vrezen dat hij door een schorsing de eerste duels op het WK van volgend jaar moest missen.

De FIFA schrijft in de reglementen dat een speler voor drie duels geschorst kan worden bij een overtreding zoals die van Ronaldo. De Portugees kreeg die straf, maar er zat wel een addertje onder het gras.

Twee van de drie wedstrijden schorsing zijn voorwaardelijk en dus kan Ronaldo, die vorige week net als FIFA-baas Gianni Infantino bij een diner in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump was, gewoon zijn opwachting maken bij de eerste wedstrijd van Portugal op het WK.

