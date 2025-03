Schaatstopper Jutta Leerdam en verloofde Jake Paul geven zich aankomende nacht bloot: 'Rauw en intiem'

Fans keken er wekenlang reikhalzend naar toe en vannacht is het eindelijk zo ver: de eerste aflevering van de nieuwe realityshow Paul American verschijnt online. Daarin draait het veelvuldig om de broers Jake Paul en Logan Paul, maar speelt ook Jutta Leerdam een zeer grote rol.

Eerder dit jaar veroverden de gebroeders Paul het internet met een soort van vechtaankondiging. Al snel prikten fans er doorheen en dachten ze dat het om iets anders ging dan een gevecht tegen elkaar. Na dagen van speculatie kwam er eind januari (Nederlandse tijd) eindelijk duidelijkheid.

Realityserie familie Paul

Beide Paul-broeders gingen namelijk live op Instagram, waar een persconferentie zou volgen. Dat bleek niet meer dan een verkapte promotie van hun nieuwe realityserie die op 27 maart uitkomt. "De meesten van jullie raadden het al, ik denk dat we slechte acteurs zijn, maar we hebben een nóg grotere aankondiging", zei Jake Paul. "Dit is iets waar we ons hele leven op hebben gewacht", vulde Logan aan.

"Dit is het eerste waar we samen aan werkten", ging de verloofde van Jutta Leerdam verder. "Maar we lanceren officieel onze eigen reality tv-show genaamd Paul America. Let's gooooo", schreeuwde hij. "De meest controversiële familie heeft zojuist een eigen serie gekregen op HBO Max", voegde Logan daaraan toe. Vervolgens werd buiten de champagne ontkurkt, waarna de stream erop zat.

Grote rol voor Jutta Leerdam

Enkele ogenblikken later stond de teaser van Paul America op sociale media, met uiteraard een rolletje weggelegd voor Jutta Leerdam. Zij is ook gefilmd de afgelopen maanden. "Dit is realiteit. Wees een echt persoon", adviseert Leerdam haar partner in een kort fragment wat te zien is. "Saaaaaaaaai", reageert Paul.

Vervolgens is de Nederlandse topschaatsster te zien in haar eentje waarin ze in een stoel zit, met haar gezicht naar de camera. Met een grote grijns vertelt ze: "De gekste familie ter wereld."

Nadat de eerste teaser eerder dit jaar verscheen, is er een hoop gebeurd in het leven van Leerdam en Paul. Het belangrijkste nieuws kwam afgelopen zaterdag naar buiten. Toen maakten ze bekend dat ze verloofd zijn. Paul had Leerdam op het eiland Saint-Lucia ten huwelijk gevraagd en haalde alles uit de kast. Zelfs de ouders van Leerdam waren overgevlogen om het feestje mee te vieren. In de realityserie is daar zeer waarschijnlijk niet te zien, omdat de afleveringen al eerder zijn opgenomen.

HBO Max belooft de kijkers 'ongeëvenaarde toegang tot de Paul-familie en hun inner circle', en 'een blik op de meest rauwe, eerlijke en intieme momenten.'

Nina Agdal

Ook de wereldberoemde schoonzus van Leerdam heeft een rol in de show. Fotomodel Nina Agdal is de verloofde van Logan en de moeder van zijn dochter: