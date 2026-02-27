Een geliefde gast rondom voetbaltoernooien bij de NOS is er niet meer. Tijdens de WK's van 2014 en 2018 en het EK van 2016 was er naast de bekende gezichten een enorm populaire hond: Messi. Donderdag werd echter duidelijk dat de ooit enorm populaire viervoeter is overleden.

De hond maakte vanaf het WK voetbal in Brazilië in 2024 furore in de studio van de NOS. Zij hadden de uitzendrechten voor het toernooi en maakten ook Studio Brasil, het programma rondom de wedstrijden. Daar doken niet alleen prominenten op, maar dus ook hond Messi. De viervoeter is inderdaad vernoemd naar de legendarische Argentijnse voetballer en werd een geliefde aanwinst bij de NOS.

Aanwinst rondom NOS-uitzendingen

Vanaf 2014 was zijn ster rijzende en ook rondom het WK in Rusland van 2018 was hij een geliefde aanwinst in de studio. Veel mensen dachten dat het de hond van Hugo Borst was, maar het bleek het huisdier van toenmalige NOS Sport-hoofdredacteur Maarten Nooter te zijn. Borst wilde aan RTL Boulevard wel wat kwijt over Messi.

"Hij heeft een gezegende leeftijd bereikt", aldus de analist over de teckel. "Zestien jaar en mijn hemel, wat Henry Schut en ik nooit voor elkaar hebben kunnen boksen dat deed Messi wel. Een kijkcijferkanon en bovenal een heel lief hondje. Moge hij rusten in de hondenhemel."

'Dag lieve Messi'

Ook Schut zelf heeft nog wat mooie woorden over voor de hond. 'Dag lieve Messi. Onze grote ster van Studio Brasil 2014, Studio France 2016 en Studio Rusland 2018. RIP', aldus de presentator die onlangs nog wekenlang te zien was in de olympische schaatshal tijdens de Winterspelen.

Het toernooi in Rusland was het laatste grote optreden van de hond. Nooter liet vlak voor de start van het EK in 2021 weten dat Messi niet zou terugkeren in de studio, maar dat hij mocht gaan genieten van zijn pensioen.

Hoe populair de hond écht was, blijkt wel uit een Facebook-pagina als eerbetoon aan de hond. De pagina had maar liefst 18.000 volgers en deelde vrijdag een video als eerbetoon aan de hond. Een dag eerder werd het verdrietige nieuws gemeld. "Messi is vandaag aan zijn laatste reis beognnen. Hij is 16 jaar geworden. We hebben geweldig van je genoten, lieve Messi."