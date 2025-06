Er was na de Grand Prix een hoop te doen om het moment tussen George Russell en Max Verstappen. Zo was Red Bull van mening dat de Brit opzettelijk voor een onveilige situatie zorgde toen hij achter de safety car reed. Hij stapte plots op de rem, waardoor Verstappen langszij reed. Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg denkt dat Russel deze actie met opzet deed.

Rosberg, de wereldkampioen van 2016, gelooft ook dat Russell opzettelijk remde op het rechte stuk tussen bocht 12 en 13, zodat Verstappen hem kon inhalen, wat niet mag tijdens een safety car. Volgens Rosberg was Russell echter niet alleen uit op een straf voor Verstappen, maar wilde hij ook het ritme van de wereldkampioen verstoren, die de leider van de race onder druk probeerde te zetten.

"Als je achter de safety car rijdt en je ziet Max Verstappen in je spiegels opduiken, je hele zijspiegel vullend, soms naast je rijdend, gelijk opgaand met je, dan werkt dat altijd op de zenuwen van een coureur, van elke coureur”, legt Rosberg uit. “En dan komt de natuurlijke reactie: ‘Weet je wat? Hier heb je wat!’ Daarom trapte George op de rem, om wraak te nemen op Max.”

Protest

Red Bull heeft na de GP een officieel protest ingediend tegen de Mercedes-coureur. Het team betichtte hem van onsportief gedrag, met als doel Verstappen een straf aan te smeren. De Nederlandse coureur moet extra voorzichtig zijn, want bij een twaalfde strafpunt op zijn licentie volgt automatisch een schorsing van één race.

Rosberg denkt dat Verstappen zelf mogelijk achter het ingediende protest zat. "Het zou me niet verbazen als Verstappen zelf Red Bull heeft gevraagd om een straf voor Russell aan te vragen. Max was woedend toen George voor hem remde en probeerde een straf voor hem uit te lokken voor inhalen achter de safety car. Het kat-en-muisspel gaat door en dat is mooi om te zien!”

Tevergeefs

Het protest van Red Bull Racing bleek tevergeefs, want de stewards besloten geen verdere stappen te ondernemen. Volgens hen had Russell niets gevaarlijks gedaan. Zoals verwacht mocht Russell zijn overwinning behouden. Het was de vierde keer in zijn carrière dat hij een Formule 1-race wist te winnen.