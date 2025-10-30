Mikky Kiemeney beleefde afgelopen zondag een bijzondere dag met haar zoontje Miles (1). Van dichtbij aanschouwden ze de beladen wedstrijd van Frenkie de Jong met FC Barcelona.

De 28-jarige De Jong speelde afgelopen weekeinde de kraker tegen Real Madrid. Op vijandig gebied, in Estadio Santiago Bernabéu. Daar was Kiemeney bij met zoontje Miles, zo is te zien in een fotoreeks die ze deelt op Instagram. De vrouw en zoon van De Jong zagen dat Barça na een enerverende strijd met 2-1 verloor. Real Madrid sloeg zo een gat in La Liga; het staat vijf punten voor op de aartsrivaal.

'Wedstrijddagen zijn zijn favoriete dagen'

Ondanks de uitslag lijkt het erop dat Kiemeney en Miles hebben genoten van hun tripje naar El Clásico. De vrouw van De Jong was gehuld in het speciale shirt van FC Barcelona voor de beladen wedstrijd. Ook droeg ze een petje. Die wisselde ze zo nu en dan af met haar zoontje, zo is te zien in de fotoreeks. Miles had een mini-Barcelona-shirtje aan met daarop rugnummer 21 en de tekst 'papa'.

'Wedstrijddagen zijn zijn favoriete dagen', zet Kiemeney bij de post, die massaal is geliked door haar 1,7 miljoen volgers. Marina Luczenko, de spelersvrouw van Barcelona-keeper Wojciech Szczęsny, reageert met hartjesogen onder de fotoreeks. Influencer Emitaz (Emelie Lindmark) noemt Kiemeney een 'supermoeder'.

Nieuw contract De Jong

Onlangs was de familie De Jong ook al bij een heuglijk moment voor de voetballer. Hij verlengde namelijk zijn contract tot medio 2029. De Oranje-international had zijn vrouw en zoontjes Miles en Mason daarvoor meegenomen. Miles viert op 21 november zijn tweede verjaardag, Mason werd afgelopen zomer geboren.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.