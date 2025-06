De geruchten dat Sylvie Meis een nieuwe relatie zou hebben, gingen al een tijdje rond. Maar de ex-vrouw van voormalig topvoetballer Rafael van der Vaart heeft nu zelf ook bevestigd dat ze een vriend heeft. De eerder gelekte foto's waarop ze zoenend gespot werd, bleken een voorbode van de waarheid.

Meis (47) heeft een relatie met de 34-jarige Duitser Patrick Gruhn, zo bevestigt ze in een interview met het Duitse RTL. Eerst wil ze nog weglopen als haar de vraag gesteld wordt, maar even later zegt ze: "Ik ben heel erg gelukkig." Op een persbijeenkomst zitten Meis en Gruhn veel samen en stralen ze in alles uit dat ze een stel zijn.

Dertien jaar jonger

De dertien jaar jongere Gruhn is een Duitse ondernemer die flink geld heeft verdiend al de afgelopen jaren. Zo handelt hij in crypto en is hij als techondernemer ook actief bij verschillende beginnende bedrijfjes. Zijn vader was ook een hele bekende man in Duitsland. Rolf Eden overleed in 2022 op 92-jarige leeftijd na een roemrucht leven.

Zoon van 'playboy' en 'casanova'

De acteur werd in zijn land 'casanova' en 'playboy' genoemd. Hij was de eigenaar van veel grote nachtclubs in hoofdstad Berlijn en organiseerde bijvoorbeeld de eerste Miss Bikini-wedstrijden in Duitsland. Naar eigen zeggen had Eden seks met 'tenminste 3000 vrouwen'. Met zeven van hen kreeg hij in totaal zeven kinderen, waarvan Gruhn er dus één is.

Veel geruchten, nu bevestigd

Dat Gruhn en Meis een relatie hebben, is geen verrassing. De afgelopen twee jaar doken de twee regelmatig samen op, wat zeker in Duitsland voor een groot geruchtencircus zorgde. Maar omdat Meis sinds haar scheiding met Rafael van der Vaart haar privéleven zoveel mogelijk verborgen hield, was het vooral gissen naar haar nieuwe avonturen op liefdesgebied.

Duitsland

Na de scheiding van de Nederlandse voetballer bouwde Meis in Duitsland een grootse carrière als presentatrice en model op. Ze spreekt de taal ook vloeiend en woont in Hamburg, een overblijfsel van de carrière van Van der Vaart die een tijdje bij HSV speelde. Met hem kreeg ze haar enige kind, zoon Damián van der Vaart.

Verloofd en getrouwd (en weer gescheiden)

De afgelopen jaren was Meis twee keer verloofd. Een keer met de Arabische zakenman Charbel Aouad en later met kunstenaar Niclas Castello. Met hem trouwde ze zelfs, maar het huwelijk klapte binnen drie jaar al. Sinds 2023 was Meis vrijgezel, al werd ze meerdere keren gezien met verschillende mannen. Maar telkens betrof het een kortstondige relatie.