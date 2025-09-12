Sylvie Meis (47) is de ex-vrouw van de voormalig topvoetballer Rafael van der Vaart en sinds de twee uit elkaar gingen zijn er nog aardig wat andere relaties van de Bredase presentatrice geklapt. Ze wijst naar een van de redenen dat haar liefdesleven de nodige turbulentie kent.

In gesprek met het Duitse DPA zegt Meis: "'Ik denk dat het voor beroemdheden moeilijker is om een partner te vinden. Je staat in de schijnwerpers, je wordt constant in de gaten gehouden. Dat kan belemmerend werken. Waarom toont iemand interesse in mij? Is hij oprecht geïnteresseerd in mij als persoon óf in mijn publieke imago? Ik stel mezelf deze vragen persoonlijk als ik met iemand date."

Probleem

Meis, die vooral bekend is in Duitsland (ze presenteert onder meer Love Island), heeft een theorie over waar haar ideale partner aan moet voldoen. "Als beide partners bekend zijn en op de hoogte zijn van dit probleem, denk ik dat het makkelijker is."

Dat zou dus kunnen verklaren dat ze in regel mannen aan de haak slaat die ook in het wereldje van glamour en het grote geld actief zijn. Afgelopen juni bevestigde ze haar romantische band me de Duitse miljonair Patrick Gruhn.

Love Island

Wat ze allemaal ziet gebeuren in Love Island is inspirerend voor Meis. "Onze vrjigezellen komen hier met een open hart en een open geest", belooft ze over het nieuwe seizoen.

"Ik denk dat we allemaal weer moeten geloven in de liefde. Liefde bestaat en kan dus ook nog steeds gevonden worden. Zelfs in een wereld met reality-sterren die alles al eens hebben meegemaakt en van alles hebben ervaren."

Borstkanker

De 47-jarige in Breda geboren Meis kreeg zestien jaar terug de diagnose te horen dat ze leed aan borstkanker. Ze onderging een borstoperatie en chemotherapie. Ondanks de schok bleef ze positief en stopte ze niet met werken als tv-presentatrice. In 2010 werd ze schoon verklaard. Haar openheid hielp borstkanker bespreekbaar maken en ze werd een inspiratie voor velen.

In een interview met Web.de verklaart Meis dat die periode logischerwijs in haar geheugen zit gebeiteld. "Ik ben nog steeds erg gespannen bij de vervolgonderzoeken", zegt ze. En over het medische traject van toen: "Zonder deze ervaring had ik mijn leven nooit zo opnieuw opgebouwd als ik nu heb gedaan. Ik heb geleerd mijn eigen carrière vorm te geven, onafhankelijk te zijn en mijn eigen leven te creëren. Op mijn 31ste had ik dat onder andere omstandigheden waarschijnlijk niet gekund."