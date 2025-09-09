Het gaat Sylvie Meis voor de wind. De ex-echtgenote van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart is met name in Duitsland bekend als presentatrice, model en influencer. En ook belangrijk: het gaat prima met haar gezondheid. Eerder deze eeuw was dat anders, toen ze borstkanker had.

De 47-jarige in Breda geboren Meis kreeg 16 jaar terug de diagnose te horen dat ze leed aan borstkanker. Ze onderging een borstoperatie en chemotherapie. Ondanks de schok bleef ze positief en stopte ze niet met werken als tv-presentatrice. In 2010 werd ze schoon verklaard. Haar openheid hielp borstkanker bespreekbaar maken en ze werd een inspiratie voor velen.

'Erg gespannen'

In een interview met Web.de verklaart Meis dat die periode logischerwijs in haar geheugen zit gebeiteld. "Ik ben nog steeds erg gespannen bij de vervolgonderzoeken", zegt ze.

En over het medische traject van toen: "Zonder deze ervaring had ik mijn leven nooit zo opnieuw opgebouwd als ik nu heb gedaan. Ik heb geleerd mijn eigen carrière vorm te geven, onafhankelijk te zijn en mijn eigen leven te creëren. Op mijn 31ste had ik dat onder andere omstandigheden waarschijnlijk niet gekund."

Geaccepteerd

Je zou kunnen zeggen dat ze rkachtiger uit de situatie is gekomen. Het levert in elk geval levenslessen op als deze: "Inmiddels heb ik deze gedachten geaccepteerd als onderdeel van mijn leven. Het verhaal van een persoon maakt hem of haar tot de persoon die hij is, zo ook bij mij. Borstkanker maakt deel uit van mijn leven en mijn pad en maakt me een overlevende. Uit dit feit put ik mijn kracht en positiviteit."

Love Island VIP

In Duitsland presenteert Meis een nieuw seizoen van Love Island VIP. Dit jaar heeft het programma voor het eerst een biseksuele deelnemer. Meis vindt dat een prima zaak. De show wordt diverser. "Ik ben blij dat het programma een veilige plek is voor deze persono om zichzelf te tonen. Stella is een prachtige en charismatische vrouw. Haar deelname als biseksueel persoon is een verrijking voor de show", aldus Meis.

Ze belooft de kijkers van de serie dat het een groot spektakel wordt. Ze omschrijft het seizoen zo: " Mega emotioneel, megaheet en mega glamoureus."