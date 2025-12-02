Sylvie Meis, de ex-vrouw van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart, staat vanwege haar carrière als model en presentatrice vaak in de spotlights. Toch is ze buiten de publiciteit heel anders dan het beeld dat van haar wordt geschetst. Ze doet dan ook een boekje open over een andere kant. "Ieder mens heeft verschillende facetten."

Meis laat vaak het 'perfecte plaatje' zien. Dat doet ze ook voor de grote merken waarmee ze samenwerkt. "Die moeten op mij kunnen bouwen", zegt ze in een openhartig interview met Beau Monde. "Het is een dunne lijn: aan de ene kant wil je dat mensen gefascineerd blijven door je, je wilt niet saai zijn. Aan de andere kant wil je niet te controversieel zijn."

'Het liefst de hele dag door'

Daarom laat de 47-jarige één bepaalde kant van haar persoonlijkheid niet zo snel zien voor de schermen. "Mijn dirty mind, mijn humor", onthult ze. "Ik hou van foute grapjes en woordspelingen en dan het liefst de hele dag door."

Toch is ze in de media vaak serieus. "Mijn omgeving zegt ook altijd: ‘Jeetje, de mensen moesten eens weten.’ Het is niet zo dat ik in het openbaar niet de echte Sylvie laat zien, dat doe ik absoluut. Alleen heeft ieder mens verschillende facetten", aldus Meis. Ze kiest ervoor om zich professioneel op te stellen bij publieke optredens. "Een bankmedewerker laat op kantoor toch ook niet alle kanten van zichzelf zien?"

Intiem inkijkje

"Grappig genoeg krijg je, zodra je bekend bent, meteen het stigma: het beeld van jou is niet echt, want het is niet volledig", vervolgt ze. Wellicht gaat Meis in de toekomst nog een intiemer inkijkje geven in haar leven met een eigen realityserie. "Ik heb weleens een aanbieding gehad en ook wel met de gedachte gespeeld", zegt het model.

Ze vraagt zich alleen of haar leven wel interessant genoeg is. "Ik woon hier alleen, werk heel veel en mijn liefdesleven laat ik niet zien." Meis woont voor haar werk in Duitsland. Haar zoon Damián verblijft in Amsterdam. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader en voetbalt bij Ajax.

"Wat gaat een serie over mij dan bijzonder maken?", vraagt Meis zich af. "Maar ik sluit het niet uit voor de toekomst."

Liefdesleven

Meis was van 2005 tot 2013 getrouwd met Van der Vaart. Ze kregen samen één zoon Damián. Inmiddels heeft de Nederlandse een nieuwe liefde: de 34-jarige Duitser Patrick Gruhn. Ook de voormalig Oranje-international heeft een relatie. Van der Vaart is al lange tijd samen met tophandbalster Estavana Polman.