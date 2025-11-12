Presentatrice en model Sylvie Meis woont inmiddels al lange tijd in Duitsland voor haar werk. Maar in Nederland is de ex-vrouw van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart nog steeds veelbesproken. Roddelblad Privé zou een compleet nieuw uiterlijk van de 47-jarige hebben vastgelegd.

Dat melden Evert Santegoeds en Jordi Versteegden in de podcast Strikt Privé. "We hebben morgen foto's in het blad van Sylvie", zegt Santegoeds. "Ze kan nou niet meer volhouden dat ze niets aan haar gezicht heeft laten doen."

Overigens is Meis er altijd open over geweest dat ze wel wat cosmetische ingrepen heeft ondergaan in haar gelaat. Ze gebruikt fillers in haar gezicht en heeft haar lippen laten opspuiten. Daarnaast sport ze, drinkt ze veel water en eet ze gezond om er goed uit te zien. "Het is ook wel eens fijn om te zeggen: 'Ja ik heb goede genen én ik gebruik fillers en daarmee kan ik dat wat je nu ziet bereiken'", windt het model er geen doekjes om.

'Shocking'

Toch houdt Santegoeds vol iet unieks in handen te hebben. "Die foto's zijn echt shocking, kan ik je wel vertellen", vervolgt hij in de podcast. "Ze wordt een beetje katachtig", beschrijft hij. Vervolgens wijdt hij uit over de nieuwe hobby van Meis: paaldansen.

Ze liet onlangs beelden van haar nieuwe hobby zien op Instagram. "Ik dacht altijd dat paaldansen niets voor mij was; te intens, te gedurfd en ik was niet lenig genoeg'', zo schrijft Meis erbij. Toch ziet ze er inmiddels de lol van in. "Het is natuurlijk wel een fantastische training", aldus Santegoeds. "Zo ziet zij het ook. Je traint elke spier die je hebt in je lijf. Dus Sylvie in de paal: het is wachten op de foto's."

Het management van Meis reageerde op de uitzending van de podcast en vroeg om de foto's die Privé in handen had. Die waren gemaakt tijdens een rode loper-moment en al in handen van het management. "Ze waren vorige week in Duitsland gepubliceerd."