Sylvie Meis (ex Rafael van der Vaart) pakt haar koffers en maakt zich klaar voor familievakantie

Sylvie Meis, de ex van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart, maakt zich klaar voor een welverdiende vakantie. De presentatrice pakt al haar koffers en verheugt zich op tijd met haar gezin.

Meis was al op een zonnige vakantiebestemming in Griekenland, maar daar moest ze de afgelopen periode hard werken. De Duitse variant van Love Island VIPS werd namelijk opgenomen. De 47-jarige presenteert het programma en stond met prachtige looks voor de camera.

Koffers

Er werd behoorlijk wat aandacht besteed aan het uiterlijk van Meis, en dat heeft gevolgen voor de terugreis naar Duitsland. Ze heeft namelijk al drie volle koffers met alle spullen voor styling, haar en make-up. Gelukkig wordt ze op het vliegveld van Athene geholpen met het sjouwen van de bagage, zo is te zien op haar Instagram Stories.

Daarnaast heeft Sylvie ook haar eigen koffers gepakt. Ook daarvan deelt ze een foto met haar volgers. "Verdrietig om deze prachtige plek te moeten verlaten", schrijft ze erbij. "Maar er staat een familievakantie op de planning. Kan niet wachten om vakantie te vieren met mijn zoon."

Damián van der Vaart

Meis kreeg een zoon met Van der Vaart: Damián. Hij werd onlangs 19 jaar oud en treedt in de voetsporen van zijn vader. Hij speelt namelijk in de jeugd bij Ajax. Damián en zijn moeder hebben een goede band, maar moeten elkaar ook vaak missen. Het model woont vanwege haar werk in Duitsland.

Estavana Polman

In de vakantie zullen ze dus wel tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Wellicht komt voormalig Oranje-international Rafael van der Vaart ook langs, samen met zijn nieuwe vriendin tophandbalster Estavana Polman. Ze zien elkaar regelmatig op belangrijke momenten. Ze vierden bijvoorbeeld ook Kerstmis met de hele familie.

Van der Vaart en Polman wonen samen in Boekarest, waar de handbalster speelt bij Rapid Bucuresti. Het seizoen is ten einde en dus kan ook zij vakantie vieren. De oud-Ajacied zal waarschijnlijk nog te zien zijn als analist bij NOS voor de WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal.