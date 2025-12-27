Met Kerstmis vliegen de kilootjes eraan. Voor Sylvie Meis, de moeder van Ajax-speler Damián van der Vaart en ex-vrouw van Rafael van der Vaart, is dat niet zo erg. Ze traint haar lichaam toch in een mum van tijd weer fitter dan fit.

De 47-jarige in Breda geboren Meis is model, tv-presentatrice en influencer. Ze wil er tiptop uitzien, gezien de camera's vaak op Meis gericht zijn en ze zich dan ook lekkerder in haar vel zit.

Ze bracht de kerstdagen door in gezelschap van onder meer haar voetballende zoon, haar broer en de partner daarvan, zo blijkt uit foto's op Instagram. Zodra de rust terugkeerde, zocht Meis haar fitnessapparatuur op.

Full body

"Ik werk de magie van de feestdagen eraf", schrijft ze op Instagram. "Eén oefening per keer." Op de foto's is zichtbaar dat Meis zichzelf in het zweet werkt, onder begeleiding van een trainer. In een daaropvolgende post deelt ze een video. "Kijk mee naar mijn full body slow-resistance workout", zo omschrijft ze de sessie.

Succes

Onlangs was Meis te gast in het programma De geur van succes. Daarin vertelde ze over de offers die ze brengt voor haar loopbaan en de soms nare reacties op haar persoon. Meis heeft liefst 1,3 miljoen volgers op sociale media. Vooral in Duitsland is ze immens populair. Toch kan ze zich er niet toe zetten om zich helemaal bloot te geven op de gemaakte kiekjes die voor iedereen te zien zijn. "Voor succes op sociale media moet je bereid zijn om je hele leven in het teken te zetten van die sociale media", zei ze in het programma.

"Dat doe ik wel, maar ik zou het nog meer moeten doen. Maar daar moet je werkelijkwaar bereid zijn om alles mee te nemen en alles erop te zetten. Dat vergt heel veel van je, zelfs je ziel. Je zet dan alles erop, met als doel om dichtbij je volgers te zijn. Dat ze het gevoel hebben dat ze je heel goed kennen. Voor mij betekent het vooral dat je altijd moet bewijzen dat je ook normaal bent."