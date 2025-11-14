Model en presentatrice Sylvie Meis, de ex van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart, heeft twee verschillende kanten van zichzelf laten zien op Instagram. Op televisie ziet ze er altijd stralend uit, maar dat is voor de visagie wel even wat anders.

Meis begint haar video op Instagram nietsverhullend. Ze draagt alleen een wit bikinitopje en een doorschijnende rok. Ze heeft ook geen make-up op haar gezicht. Vervolgens doet ze haar hand voor de camera en laat ze het eindresultaat zien na de visagie voor een tv-klus.

Haar haar en make-up zijn zorgvuldig gedaan en ook de styling heeft zijn best gedaan. De 47-jarige Meis draagt een roze aansluitende jurk met hoge split. "Van bloot gezicht naar glam & glowing", schrijft ze bij het filmpje.

"Ik hou van allebei de kanten, maar er is er maar een klaar voor het podium", vervolgt de presentatrice. "Bedankt voor de magie achter de schermen." Ze is vervolgens helemaal klaar voor het nieuwe seizoen van Love Island VIPS, dat ze in Duitsland presenteert.

Cosmetische ingrepen

Meis is erg blij met haar uiterlijk, met en zonder make-up. Daar is ze altijd uitgesproken over geweest. Onlangs kondigde Privé een 'schokkende onthulling' aan over een nieuwe look van het model. Zij zou een nieuwe cosmetische ingreep hebben ondergaan met grote gevolgen voor haar uiterlijk.

Overigens is Meis er altijd open over geweest dat ze wel meerder cosmetische ingrepen heeft ondergaan in haar gelaat. Ze gebruikt fillers in haar gezicht en heeft haar lippen laten opspuiten. Daarnaast sport ze, drinkt ze veel water en eet ze gezond om er goed uit te zien. "Het is ook wel eens fijn om te zeggen: 'Ja ik heb goede genen én ik gebruik fillers en daarmee kan ik dat wat je nu ziet bereiken'", windt het model er geen doekjes om.

Rafael van der Vaart

Waar Meis een veelvoorkomend gezicht is op Duitse televisie, is haar ex Van der Vaart momenteel veel te zien in Nederland. Donderdagavond schoof hij aan bij Vandaag Inside om te praten over zijn nieuwe boek: Alles op intuïtie.

Bovendien werkt hij voor Ziggo Sport en NOS als analist. Vrijdagavond zal hij te zien zijn bij de uitzending van de wedstrijd tussen Nederland en Polen in de WK-kwalificatie.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.