Damián van der Vaart beleefde een Tweede Paasdag om snel te vergeten. De zoon van ex-topvoetballer Rafael van der Vaart en zijn ex-vrouw Sylvie Meis mocht maar een kleine tien minuten meedoen in de pijnlijke afstraffing van Jong Ajax bij Vitesse en maakte ook nog eens ruzie met een ploeggenoot.

Beelden van de slotfase van Vitesse - Jong Ajax (6-1) tonen een duidelijk opgewonden standje Van der Vaart. Hij tackelt een tegenstander onnodig hard, terwijl zijn ploeg al met 5-1 kansloos was. Daarom reageert ploeggenoot Mark Verkuijl ook boos op die actie, want Van der Vaart had zijn ploeg nog meer kunnen benadelen met de veel te harde tackle. De twee ruziën erop los en ploeggenoten moeten tussenbeide komen.

Aanvoerder moet ingrijpen

Verkuijl, die eerder dit seizoen zijn vriendin plotseling verloor bij een ongeluk, duwt Van der Vaart junior boos weg. Maar in plaats van zijn excuses aan te bieden of schuldbewust te reageren, besloot de duidelijk geïrriteerde Van der Vaart verhaal te halen bij zijn ploeggenoot. Met veel misbaar en een gezicht op onweer duwt hij zijn ploeggenoot terug. Aanvoerder Avery Appiah is er als de kippen bij om de twee kemphanen uit elkaar te trekken.

Begrijpelijke frustraties

De frustraties van Van der Vaart zullen voortkomen uit zijn geringe speeltijd bij Jong Ajax. De laatste weken moet hij het doen met invalbeurten van een handvol minuten. Zelfs toen maandagavond zijn hele familie op de tribunes van het Gelredome in Arnhem zat, viel hij pas in de 82ste minuut in. Het slachtoffer van zijn veel te harde tackle, Marschalk, scoorde tot overmaat van ramp ook nog eens de 6-1 in blessuretijd.

Bijzondere familiereünie

Op de tribune zaten niet zomaar mensen om naar hem te komen kijken. Vader Rafael, moeder Sylvie, stiefmoeder Estavana Polman en een oom van moeders kant waren er allemaal bij en hoopten op meer dan alleen een miezerige invalbeurt in een kansloze wedstrijd. Het duel in Arnhem was voor Polman extra bijzonder, want zij komt uit die stad en heeft haar hart verpand aan Arnhem.