Thialf was afgelopen zondag getuige van een einde van een tijdperk. De iconische sportverslaggever Bert Maalderink (62) nam na jaren trouwe dienst afscheid. Hij zal node worden gemist, denken zijn voormalig collega's Martijn Krabbendam en Michel van Egmond. "Bij dat schaatsen zette hij de boel ook op stelten."

Jarenlang klonk de vertrouwde stem van Maalderink bij interviews en persconferenties rond het Nederlands elftal en bij (mondiale) schaatstoernooien. Maar daar kwam zondag een einde aan. De verslaggever stopt met werken vanwege zijn gezondheid. Maalderink lijdt aan hartfalen en multiple sclerose (MS), een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Over zijn ziekte maakte hij vorig jaar de podcastserie Bekend met MS.

De Tsjech Metodej Jilek, die zilver won op de WK allround, was de laatste die hij interviewde. Daarna zette schaatsicoon Ireen Wüst hem in het zonnetje. "Ik denk dat ik namens heel Nederland spreek als ik zeg dat we je gaan missen. Soms wat kritische, maar vaak ook mooie interviews. Namens heel Nederland een bloemetje en bedankt", waren haar mooie woorden.

Erben Wennemars, die Maalderink na een van zijn wereldtitels sprint nog op diens voorhoofd kust, toonde zijn respect. "Hij staat al twintig, vijfentwintig jaar voor al die schaatsers. Soms heb je een vreselijke hekel aan hem, maar hij stelt wel de juiste vragen. Hij geeft je ook altijd de mogelijkheid om je weerwoord te geven. Hartstikke mooi, bedankt Bert", was Wennemars vol lof.

Lovende woorden voor afzwaaiende Bert Maalderink

Maar ook in de voetbalwereld, waar Maalderink tot 2018 volger van Oranje was, werd stilgestaan bij zijn noodgedwongen vertrek. Voetbaljournalist Martijn Krabbendam noemt de markante verslaggever in de podcast Dick Voormekaar een 'topman'. "Bij dat schaatsen zette hij de boel ook weer op stelten. Dat was schitterend. Wat mocht hij allemaal niet vragen aan Jutta Leerdam. Daar had Bert gewoon schijt aan, die vroeg gewoon wat hij wilde vragen."

"We gaan hem zó ontzettend missen", vulde schrijver Michel van Egmond hem aan. "En zijn hele aanpak en kijk op het circus."