Jutta Leerdam haalde afgelopen weekend de woede van de Nederlandse media op haar hals door een perspauze in te lassen op de Olympische Spelen in Milaan. De topschaatsster wilde zich volledig focussen op haar race op de 1000 meter, maar kreeg kritiek en commentaar over zich heen. Ze besloot alsnog met de NOS in gesprek te gaan, maar die pakte dat volledig verkeerd aan.

Dat vindt columniste Kitty Herweijer van het Algemeen Dagblad. Zij vond het maar niks hoe NOS-verslaggever Bert Maalderink met de situatie omging. Zij kiest volledig de kant van Leerdam in de hele rel die ontstond in Milaan. "Ze wilde rust voor haar grote wedstrijd waar ze jaren naartoe had geleefd, maar dat was haar uiteraard niet gegund", schrijft ze.

NOS slaat plank mis

Herweijer vindt het 'begrijpelijk' dat Leerdam even andere prioriteiten stelde dan de journalisten te woord te staan, want: zo verheffend zijn die ‘wat gaat er door je heen’-sportinterviewtjes meestal niet. Toch sloeg de NOS de plank volledig mis toen ze besloot uiteindelijk toch wél in gesprek te gaan met de Nederlandse zender en verslaggever Bert Maalderink.

Zuigvragen

"Het bekende stramien aan zuigvragen die we van veel sportjournalisten kennen. De journalist van dienst zoog door. De toon deed me denken aan die van een opdringerige collega die stalkerige trekjes begint te ontwikkelen als hij vindt dat hij niet de aandacht krijgt die hij verdient", schrijft ze over het interview vóór de 1000 meter.

'Verwoest door de NOS-verslaggever'

Na de 1000 meter, die Leerdam in stijl won, vond Herweijer het ook allemaal niet best wat Maalderink deed. "Toen ze vertelde over hoeveel haar team voor haar betekende, schoot ze vol. Dat oprechte moment werd uiteraard meteen verwoest door de NOS-verslaggever. ‘Die tranen net, waar kwamen die precies vandaan? Waar moest je aan denken?’"

'Dan zijn de rapen gaar'

Het is de vraag hoe het er op de 500 meter aan toegaat, als Femke Kok de topfavoriete is en Leerdam de kanshebber. Gaat het dan anders zijn? Herweijer las ingezonden brieven in kranten en zag opmerkelijke dingen voorbij komen. "Mensen die benadrukken dat ze vééél meer met Femke Kok hebben. Lekker nuchter. Nederlanders denken dat ze heel feministisch zijn. Tot het vrouwtje een keer niet doet wat het Nederlandse volk het meest zint, namelijk ‘gewoon’ doen. Dan zijn de rapen gaar."