Tennisicoon Boris Becker herkent zich in de situatie van jonge voetbal-superster Lamine Yamal. Beiden zijn als tiener doorgebroken in hun sport en stond plots overal in de spotlight. "Ik verloor de controle over mijn leven."

De Duitse tennislegende Boris Becker neemt geen blad voor de mond. Hij zegt wat hij denkt, zelfs als dat hem in het verleden al problemen heeft opgeleverd. De voormalig tennisster bekent de controle over zijn leven te zijn kwijtgeraakt na zijn Wimbledon-zege in 1985, toen hij pas 17 jaar oud was.

Deze keer sprak de voormalig toptennisser in de podcast High Performance openhartig over de grote veranderingen in zijn leven door de plotselinge roem na zijn eerste grandslamtitel. "“Wimbledon winnen op je 17e heeft me niet geholpen, want dat is niet normaal in de tenniswereld. Ik verloor de controle toen een heel land mijn leven overnam."

"Dat is wat er met mij gebeurde, ik verloor de controle over mijn leven. Ik werd beoordeeld op alles wat ik deed en, terugkijkend, denk ik dat ik goed heb gehandeld, want op mijn 25e realiseerde ik me dat ik moest stoppen", aldus Becker. "Het was te veel voor me, ik wilde normaal zijn."

Lamine Yamal

Hij trekt een opvallende parallel tussen zijn eigen jeugd en die van FC Barcelona-ster Lamine Yamal, en heeft enkele wijze woorden voor de jonge speler. "Ik denk dat hij een zeer hoog risico loopt om over tien of vijftien jaar met bepaalde moeilijkheden te kampen. In zijn geval komt hij uit zeer bescheiden omstandigheden en nu zijn hij en zijn hele familie rijk."

"Er zullen veel mensen op hem afkomen puur uit eigenbelang", waarschuwt de voormalig nummer één van de ATP-ranglijst. "Alles wat hij doet, zal de krantenkoppen halen, hij heeft al zijn privacy verloren, wat erg moeilijk te accepteren is. Het is essentieel dat hij twee of drie serieuze mensen aan zijn zijde heeft.”

Veelbesproken privéleven

Becker won in zijn succesvolle carrière onder andere zes grandslamtitels en werd olympisch kampioen in 1992. Maar ook zijn leven buiten de baan werd veelbesproken. .Zo was er de 'bezemkastaffaire'. Zijn hoogzwangere ex-vrouw Barbara lag met weeën in het ziekenhuis, terwijl Becker het erg gezellig had met een serveerster in de bezemkast van een restaurant. Met haar verwekte hij ook nog een buitenechtelijk kind.

Na een DNA-test bleek hij daadwerkelijk de vader van dochter Anna. Met Barbara heeft hij twee kinderen: Noah en Elias. Becker stapte in 2009 in het huwelijksbootje met het Nederlandse model Lilly, die in 1976 geboren werd in Rotterdam als Sharlely Kerssenberg. Het stel krijgt een jaar later samen een zoon: Amadeus. Inmiddels is de huidige vrouw van Becker, Lilian, in verwachting van zijn vijfde kind.