Bekende tenniscoach weet wat Novak Djokovic dwars zit: 'Hij heeft hetzelfde probleem als...'

Patrick Mouratoglou, de voormalige coach van Serena Williams, heeft een interessante parallel getrokken tussen de situatie van Novak Djokovic en die van Serena. Mouratoglou ziet overeenkomsten in de motivatieproblemen die beide tennissers hebben ervaren, vooral na het behalen van historische prestaties in hun carrière.

Mouratoglou herinnert zich de periode in 2012 toen Serena zich in een crisis bevond. Na twee jaar zonder Grand Slam-overwinning en een vroegtijdige uitschakeling op Roland Garros, zei Serena tegen Mouratoglou dat ze alleen nog maar één Grand Slam wilde winnen voordat ze mogelijk zou stoppen.

"Maar toen won ze olympisch goud en de US Open en veranderde alles. Ze vond haar motivatie terug", vertelt Mouratoglou. Dit succes leidde tot verdere records en Serena's ambitie om te overtreffen wat andere vrouwelijke tennisgrootheden als Chris Evert, Martina Navratilova en Steffi Graf hadden bereikt.

Mouratoglou wijst op motivatiecrisis voor Djokovic

Nu ziet Mouratoglou een vergelijkbare situatie bij Djokovic. De Servische tennisser heeft inmiddels de records van zijn rivalen Roger Federer en Rafael Nadal overtroffen, maar zonder directe concurrenten om naar toe te streven, vraagt de Griekse trainer zich af waar zijn motivatie vandaan moet komen. "Het is altijd belangrijk om iets na te jagen. Bij Novak zien we nu een grote strijd: Wat is zijn grote doel nu hij de records van Federer en Nadal heeft gebroken?", vraagt de coach zich af.

Volgens Mouratoglou ligt de uitdaging nu in het vinden van een nieuwe motivatie, met de mogelijkheid om Margaret Court’s record van 24 Grand Slam-titels te overtreffen. Dit zou volgens Mouratoglou de ideale motivatie kunnen zijn voor Djokovic om zijn pad voort te zetten in de tenniswereld.

Djokovic breekt met traditie in Rome

Djokovic heeft met zijn afmelding voor het masterstoernooi in Rome een duidelijke stap gezet in een nieuwe fase van zijn carrière. Na jarenlang succesvol deel te nemen, ontbreekt hij dit jaar in de lijst van deelnemers, wat aangeeft dat zijn prioriteiten zijn verschoven. De Serviër lijkt zich nu meer te richten op andere aspecten van zijn carrière en gezondheid. Deze beslissing, samen met zijn recente prestaties, reflecteert een breuk met de eerdere jaren waarin hij Rome steevast gebruikte als voorbereiding voor Roland Garros.

Na een reeks vroege nederlagen in toernooien als Monte Carlo, Madrid en Indian Wells, wordt het steeds duidelijker dat Djokovic zich bevindt in een periode van heroverweging en aanpassing. Het lijkt erop dat de tennislegende nu de tijd neemt om zijn benadering van het spel en zijn mentale focus opnieuw te evalueren, iets wat waarschijnlijk invloed heeft op zijn toernooischema en toekomstplannen.