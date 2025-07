Serena Williams is al een tijdje gestopt als prof, maar aan haar foto's op Instagram is te zien dat ze zo weer aan kan sluiten in de top. Het tennisicoon deelde beelden van een ongekende transformatie.

"Aan het sporten en aan mijn hoeken aan het werken", schreef Williams bij een reeks spiegelfoto's op Instagram. Dat lijkt beide gelukt, want ze Amerikaanse ziet er behoorlijk afgetraind uit. En dat voor iemand die al bijna drie jaar gestopt is en twee kinderen heeft. Ze kan dan ook rekenen op veel lovende reacties.

Schrik om tennislegende Serena Williams tijdens zorgwekkend incident op Wimbledon: 'Ik ben er kapot van' Serena Williams is een van de grootste tennissters aller tijden en dat komt mede door haar zeven titels in het enkelspel op Wimbledon. De Amerikaanse vierde grote successen in Londen, maar zorgde in het dubbelspel ooit voor zorgwekkende beelden.

'Harde werk betaalt zich uit'

"Altijd voorbereiden op de zomer", reageert actrice Alani Nicole 'La La' Anthony. Serena Williams kan dus pronken met haar zomerlichaam door al het werk in de sportschool. Een ander ziet dat ze haar Bionic Woman-lichaam terug heeft. "Gefeliciteerd! Het harde werken heeft zijn vruchten afgeworpen!"

Een andere fan reageert dat het wel genoeg is zo en wil dat Williams haar rondingen enigszins houdt. "Wij zijn er klaar voor wanneer je klaar bent om het ons te vertellen", hint een ander op een mogelijke comeback in het tennis.

Venus Williams

Haar twee jaar oudere zus Venus maakt echt werk van een comeback:

Tennislegende (45) verrast en zorgt voor bijzondere terugkeer: 'Ik kan niet wachten' Het leek over en uit met de carrière van tenniskampioene Venus Williams (45). De oudere zus van de inmiddels gepensioneerde Serena Wililams gaat echter na lange tijd toch weer meedoen aan een toernooi. De voormalig nummer 1 van de WTA-ranking krijgt een wildcard voor het WTA-toernooi in Washington DC.

Dat terwijl ze in haar carrière kampte met vleesbomen. Vleesbomen zijn goedaardige gezwellen waarmee naar schatting de helft van alle vrouwen te maken heeft. Een klein deel ondervindt klachten doordat de knobbels op omliggende organen drukken. Dat kan leiden tot bloedingen, pijnklachten en verminderde vruchtbaarheid.

Tennislegende (45) komt met onthulling over haar gezondheid: 'Ik had zoveel pijn dat mijn zus een arts riep' De zusjes Williams behoorden jarenlang tot de absolute top in het vrouwentennis. Vooral Serena maakte veel indruk en won tal van titels. Zus Venus speelde vaak in haar schaduw, maar deed het ook niet onverdienstelijk op de WTA-tour. Donderdag deed ze, midden tijdens Wimbledon, een onthulling over haar gezondheid.

Tennisicoon

De zusjes Serena (43) en Venus (45) zijn waren tennislegendes. Serena is de meest succesvolle van de twee. Ze volgt Margaret Court (24) met meeste grandslamoverwinningen: 23. Ze won de Australian Open zeven keer, Roland Garros drie keer, Wimbledon zeven keer en de US Open zes keer. Ook werd ze drie keer olympisch kampioene. Ze heeft zowel in het enkel- als dubbelspel een Golden Slam (vier grandslams en winst Olympische Spelen).

Serena Williams is al jaren samen met Alexis Ohanian, de oprichter van het sociale medium Reddit. Het koppel heeft twee dochters: Olympia (2017) en Adira (2023).