Op het moment dat alle ogen in de tenniswereld gericht waren op Wimbledon werd er aan de andere kant van de wereld ook nog een Challenger-toernooi gespeeld. Het evenement in de Amerikaanse plaats Newport probeerde toch nog wat aandacht te krijgen door een 59-jarige miljardair mee te laten doen, maar die actie kan in de tenniswereld op weinig begrip rekenen.

Alle toptennissers zaten de afgelopen weken in Londen voor het iconische Wimbledon, maar de spelers van een iets minder kaliber speelden in de Verenigde Staten ook een grastoernooi. De Hall of Fame Open was jarenlang onderdeel van de ATP Tour, maar sinds dit jaar werd het gedegradeerd tot een challengertoernooi, het tweede tennisniveau.

Het zorgde voor een relatief mager deelnemersveld en dat gaf de onbekende Amerikaan Zachary Svajda de kans om de titel te winnen. Toch ging het de hele week vooral over het dubbelspel in Newport en dat kwam met name door één deelnemend koppel.

Debuut van miljardair

In het dubbelspel kreeg Jack Sock een wildcard. Niet gek, want de Amerikaan won in het verleden drie grandslamtitels in het dubbelspel en stond in het enkelspel ook een tijdje in de top-10 van de wereld. De commotie kwam echter vooral door zijn partner, want Sock koos ervoor om samen met de 59-jarige miljardair Bill Ackman de baan op te stappen.

Hij is de manager van een hedgefund en heeft een vermogen van ongeveer vier miljoen dollar. Ackman is een groot tennisfan, maar speelde nog nooit een professionele wedstrijd. Daar kwam deze week dus plotseling verandering in. Samen met Sock speelde hij tegen de Australiërs Omar Jasika en Bernard Tomic en het was natuurlijk niet verrassend dat Ackman bij zijn debuut verloor: 1-6, 5-7.

'Dit is een grap'

Voor Ackman, die na afloop aangaf tijdens de partij last van podiumvrees te hebben gehad, was het natuurlijk een bijzonder moment, maar in de tenniswereld is er met veel gefronste wenkbrauwen naar zijn optreden gekeken. Tennisicoon Martina Navratilova opperde dat hij in de buidel had getast voor zijn wildcard: "Blijkbaar kunnen spelers tegenwoordig een wildcard kopen."

"Dit was de grootste grap die ik ooit gezien heb in het professionele tennis", reageerde voormalig US Open-winnaar Andy Roddick in zijn podcast Served. "Het is niet persoonlijks tegen Bill. Hij kan doen wat hij wil. Het is niet zijn fout dus ik geef hem niet de schuld. Iemand heeft hier ja tegen gezegd."