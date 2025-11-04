Er zijn maar weinig tennissers die na hun veertigste nog steeds doorspelen, maar Venus Williams lijkt van geen ophouden te willen weten. De Amerikaanse tennislegende keerde onlangs na lange tijd terug op de baan en dat smaakt duidelijk naar meer. Williams gaat daarom nog maar wat langer door als proftennisster.

Williams keerde in juli na ongeveer anderhalf jaar weer terug op de tennisbaan en won toen zowaar een wedstrijd. Ze deed daarna ook aan de US Open mee en kwam daar zelfs uit in drie disciplines: het enkelspel, het vrouwendubbelspel en het gemengd dubbelspel. In het vrouwendubbelspel wist ze met haar veel jongere partner Leylah Fernandez zelfs de kwartfinales te halen.

De zevenvoudig grandslamwinnares in het enkelspel kwam sindsdien niet meer in actie, maar dinsdag werd bekend dat ze ook zeker nog niet gaat stoppen. Het ASB Classic heeft namelijk bekendgemaakt dat Williams haar opwachting gaat maken. Dat WTA-toernooi wordt gespeeld in Auckland en wordt gehouden van 5 tot en met 11 januari 2026.

33 jaar als prof

Dat betekent dat Williams weer een nieuw jaar ingaat als proftennisster. Ze maakte in oktober 1994 haar debuut bij het toernooi van Oakland. Williams was op dat moment slechts veertien jaar, won een partij en snoepte vervolgens zelfs een set af van Arantxa Sanchez Vicario, die op dat moment de nummer twee van de wereld was.

Williams speelde de afgelopen jaren niet meer heel veel, maar stond sinds haar profdebuut in 1994 wel ieder seizoen wel minimaal één keertje op de baan. De Amerikaanse gaat dat dus ook in 2026 doen en daarmee wordt het alweer het 33e jaar op rij dat ze een wedstrijd op het hoogste niveau gaat spelen.

Prachtige carrière

Venus stond in het tweede gedeelte van haar loopbaan vooral in de schaduw van haar jongere zusje Serena, maar zelf won ze ook de nodige titels. Ze won vijf keer Wimbledon en pakte ook tweemaal de titel op de US Open. Samen met Serena vormde ze een gouden koppel in het dubbelspel. Ze wonnen drie olympisch gouden medailles en pakten veertien grandslamtitels.