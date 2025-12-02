Voormalig toptennisster Serena Williams staat plotseling weer op een opvallende lijst. Ze kan weer opgeroepen worden voor dopingcontroles en dat leidt tot veel speculatie over een comeback in de sport.

Williams heeft de dopinginstantie International Tennis Integrity Agency (ITIA) van de tennisfederatie verzocht weer opgenomen te worden op de lijst voor dopingcontroles. Adrian Bassett van de ITIA bevestigde aan sportmedium The Athletic dat de 44-jarige Williams weer in de 'testpool' zit.

Geruchten

"Ik weet niet of dit betekent dat ze een comeback maakt of die optie alleen maar open wil houden", aldus Bassett. Opvallend is het in ieder geval wel.

De Amerikaanse kwam zelf vervolgens met een duidelijk bericht. Ze liet via X weten niet van plan te zijn een comeback te maken. "Ik kom NIET terug", schreef ze, waarbij ze haar verbazing uitsprak over de grootte van dit 'bizarre internetvuurtje'.

Omg yall I’m NOT coming back. This wildfire is crazy- — Serena Williams (@serenawilliams) December 2, 2025

Williams is winnares van 23 grandslamtoernooien. De Amerikaanse tennislegende veroverde 73 titels en sloeg bijna 100 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar. Ze beëindigde haar carrière na haar optreden op de US Open van 2022.

US Open 2026

Een terugkeer van Williams in het gemengd dubbeltoernooi van de US Open van 2026 was volgens speculaties de meest waarschijnlijke optie. Voor dat speciale onderdeel dat twee dagen duurt, worden wildcards uitgedeeld. Een rentree op een officieel toernooi zou echter pas mogelijk zijn nadat een tennisser zes maanden in de testpool zit.

Zwangerschap

De 44-jarige beëindigde haar carrière na de geboorte van haar eerste kind. De zwangerschap had zowel fysiek als mentaal veel impact op Williams. Ze onthulde eerder dat ze kampte met postnatale depressie. Bovendien kreeg ze in het laatste jaar van haar carrière kritiek van haar coach over haar lichaam. Volgens Patrick Mouratoglou had Williams beter op haar gewicht moeten letten. "Ik weet het nog heel goed. Na haar zwangerschap zei ik tegen haar: 'Luister, Het gaat er niet om hoe je eruit ziet, want dat is niet mijn zaak. Maar tennis is een sport waarin je je overgewicht echt niet kan veroorloven'", zo vertelde de tenniscoach eerder tegen The Guardian.

Inmiddels heeft ze hard gewerkt aan haar lichaam. Naast trainingen gaf ze toe dat ze het afslankmedicijn GLP-1 gebruikte. "Door het middel viel Williams maar liefst veertien kilo af. "Ik voel me goed en gezond. Ik voel me licht, fysiek en mentaal", zei Williams daarover.

Venus Williams

De oudere zus van Serena, Venus Williams, keerde onlangs ook terug op de tennisbaan. De 45-jarige Williams maakte in juli na ongeveer anderhalf jaar haar comeback en deed daarna ook mee aan de US Open. Daar kwam ze zelfs uit in drie disciplines: het enkelspel, het vrouwendubbelspel en het gemengd dubbelspel.