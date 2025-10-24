Jutta Leerdam twijfelt over het voortzetten van haar schaatscarrière na de Olympische Winterspelen van begin 2026. In een nieuwe onlineshow van Talpa gaan de presentatoren in op haar situatie, maar het gesprek neemt een verrassende wending.

Leerdam erkende deze week nog tegenover de NOS dat het mogelijk is dat ze na de Winterspelen in Milaan haar schaatsen opbergt. Dat ligt er niet aan of ze wel of geen gouden plak wint op de Spelen, maar of ze nog drive, honger en ambitie voelt.

Ook speelt mee dat ze een gezin wil stichten met haar vriend, de bokser en influencer Jake Paul, al heeft ze daar niet per se haast mee.

Lifegoals

In de onlineshow Lifegoals op Kijk.nl van Talpa Network gaan presentatoren Mark Schaaf en Dylan Boet in op de situatie rondom Leerdam. Van de Nederlandse schaatsers, man of vrouw, is ze degene met het hoogste aantal volgers op sociale media.

"Zij is groot, maar als je op het wereldtoneel kijkt hoe groot schaatsen is...", zegt Boet. "Door de relatie met Jake Paul is ze een soort wereldster. Waarvan je je afvraagt of het haar carrière ten goede komt, als ze zo in de spotlights staat."

Boksen

Schaaf haakt in: "Ze is ook wel gewend aan Instagram en aan het tonen van... Ik bedoel, ik kijk haar filmpjes niet omdat ik zo van schaatsen houd. Weet je wat interessant is aan AI? Nu kunnen we ook boksfilmpjes zien met Leerdam."

Jake Paul is een groot fan van grappen en grollen met AI. Hij heeft meerdere video's gemaakt en gedeeld waarin hij dingen doet die juist niet bij hem horen, zoals make-up aanbrengen, jurken dragen en zeggen dat hij homoseksueel is.

Lieke Klaver

Boet vraagt tegen wie Leerdam van Schaaf moet boksen in zulke AI-video's. "Wie is er nog meer een sportende.. Weet je, zet haar tegen Lieke Klaver! Die neemt ook squat-filmpjes op, echt achter de persoon gefilmd, in plaats vanuit de zijkant."

Lieke Klaver is een van de bekendste atleten van Nederland. Ze specialiseert zich op de 400 meter. Eerder dit jaar werd ze Europees kampioene indoor op die afstand.