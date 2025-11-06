Femke Bol is al jaren een van dé sterren van de internationale atletiek en die bekendheid wil de 25-jarige Amersfoortse graag inzetten om kinderen te inspireren. Daarom klom ze in de pen.

Sinds deze week ligt het boek ‘Go Femke! Team TOFF gaat ervoor!’ in de winkels. Het verhaal gaat over een meisje dat verdacht veel weg heeft van Bol zelf. Deze Femke wordt door haar ouders, samen met haar broer, naar een zomerkamp gestuurd waar nogal veel gesport wordt. Echt zin erin heeft ze niet, maar het blijkt veel leuker dan verwacht. Al moeten er onderweg uiteraard flink wat horden worden genomen.

"Doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen zijn superbelangrijk en sport is een goede manier om dat te ontdekken", liet Bol eerder al weten. "Met dit boek wil ik kinderen inspireren om kracht en plezier uit sporten te halen. En uit lezen natuurlijk - ik hoop dat Team TOFF heel veel kinderharten gaat veroveren!"

Bewegingsarmoede

Met de bewegingsarmoede onder kinderen die alleen maar toeneemt, is de voorbeeldfunctie van idolen als Femke Bol belangrijker dan ooit. Wie wordt er nu niet enthousiast van haar optredens op de grote internationale toernooien? Een prachtige reden om zelf ook naar buiten te gaan en te kijken waar je goed je in bent.

Natuurlijk kan vrijwel niemand het niveau van Bol benaderen, maar zoals ze zelf adviseert: "Vind een sport die bij je past, zodat je ernaar uitkijkt om naar de training te gaan en kijk naar je eigen vooruitgang."

‘Moeilijk en een beetje eng’

In het boek staat ook een kort interview met Bol zelf. Daarin geeft ze onder meer openhartig antwoord op de vraag of ze vroeger wel eens moest huilen als ze niet won?

“Ik won vroeger best vaak niet en ik vond dat niet heel erg. En als ik een persoonlijk record behaalde, was ik alsnog blij. Maar zeker bij het hoogspringen kon ik vroeger wel huilen, ik vond het altijd zo moeilijk en ook een beetje eng, dus dan kwamen er aan het einde vaak tranen. Tegenwoordig kan ik ook nog wel eens huilen tijdens een training, als het allemaal niet lukt.”

Yolanthe Cabau

Femke Bol doneert de opbrengsten van dit boek aan Free a Girl. De stichting van onder meer Yolanthe Cabau zet zich in voor een wereld waarin geen enkel kind meer slachtoffer is van seksuele uitbuiting. Het boek ligt in alle boekhandels en is ook te bestellen via de uitgeverij.