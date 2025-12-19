Michael van Gerwen speelde donderdagavond zijn eerste partij op het WK darts. Hij werd daar vergezeld door twee bekende Nederlandse vrouwen. Zij zaten op de eerste rij bij de topdarter.

Van Gerwen won in de eerste ronde met moeite van de Japanner Mitsuhiko Tatsunami. De 36-jarige topdarter kwam met 0-1 in sets en 0-2 in legs achter. Hij wist nog terug te komen en won uiteindelijk met 3-1 in sets.

Dat gebeurde onder toeziend oog van influencers en reality-sterren Eline en Mariska Stapel. Zij schuwen de camera niet en werden dan ook al snel gespot in 'Ally Pally'. Eline deed in 2018 mee aan Holland's Next Topmodel. Vorig jaar was ze te zien in het tv-programma The Bachelor. Ze gaf zich op om het hart van bachelor Paul te veroveren en haalde de finale.

Pikante content

Mariska staat vooral bekend om haar pikante content. Dat maakt ze al sinds 2020. Onlangs ging ze een bijzondere samenwerking aan met schrijfster Heleen van Royen. De twee namen een erotisch filmpje op. "In een voice-over vertelt zij onze fantasieën als wij met z’n tweeën in een hotelkamer zouden zijn", legt Mariska uit aan LINDA Meiden. "Daar maakten wij beelden bij: onze kleding gaat uit en er komt een man binnen, maar het loopt anders af dan je waarschijnlijk denkt."

Opluchting

Van Gerwen was na afloop van zijn partij opgelucht. "Het was een moeilijke wedstrijd", zij hij tegen Sportnieuws.nl. "Het was van alle kanten niet goed genoeg. Maar het geeft wel voldoening als je dan toch weet te winnen."

Interview ex-vrouw Daphne

De publicatie van de eerste fragmenten van het interview met zijn ex-vrouw heeft zijn voorbereiding niet verstoord. "Nee, helemaal niet. Toevallig heeft ze mij daar ook over gebeld", zegt hij. Toch had hij de timing liever anders gezien. "Bij Shownieuws hebben ze het heel vies gespeeld. Precies op een wedstrijddag van mij, kondigen ze dat interview aan."

Van Gerwen heeft twee kinderen (Zoë en Mike) met zijn ex-vrouw Daphne Govers, van wie hij eerder dit jaar is gescheiden. Shownieuws kondigde deze week een groot interview, dat op 27 december wordt uitgezonden, met haar aan. "Maar ze hebben nu natuurlijk slechts een paar stukjes van dat interview laten zien. Dat neem ik ze niet in dank af, want ik weet wat er is gezegd", vervolgt hij tegenover Sportnieuws.nl. "Dat is niet helemaal netjes."

