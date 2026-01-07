Na een geweldig WK darts keert Gian van Veen langzaamaan weer terug op aarde. De Nederlander haalde de finale en steeg door zijn gewonnen prijzengeld in Alexandra Palace naar de derde positie van de wereldranglijst. Vlak na zijn verloren finale tegen Luke Littler (7-1 in sets) schoof Van Veen aan bij Sportnieuws.nl Darts Draait Door om terug te blikken, al ging dat nauwelijks.

"Het is een grote roes geweest de afgelopen weken", zo valt Van Veen (23) met de deur in huis. "Het genieten en terugblikken komt denk ik nog wel. Maar ik heb het natuurlijk als één lange droom beleefd." Van Veen had voor de feestdagen veel tijd tussen zijn wedstrijden, maar na de kerst volgden de krakers in hoog tempo op. In de kwartfinale en halve finale rekende hij in thrillers af met Luke Humphries en Gary Anderson. Vervolgens verloor hij kansloos de finale van Littler en werd hij geleefd door verplichtingen.

'Ik had liever wat meer rust gewild'

Nu hij terugblikt op de finale tegen Littler, komt hij tot een conclusie. "Achteraf had ik misschien liever wat meer rust gewild voor die finale. Alleen was ik ergens ook wel blij dat het niet zo was. Ik had daardoor geen tijd om erbij stil te staan wat ik aan het doen was en wat ik behaald had. Dat is ook wel positief." Ook na de finale had Van Veen daar nog geen tijd voor. Zijn vlucht naar Duitsland liep flinke vertraging op en 24 uur na zijn finale stond hij alweer op een demonstratietoernooi.

'Dan denk je er veel meer over na'

Op de World Matchplay was hij meer bezig met dat hij in de kwartfinale stond (die hij verloor van James Wade) dan nu op het WK. "Toen zat er elke keer een dag tussen en denk je er veel meer over na. Nu duurden de eerste rondes wel zo lang, maar na de kerst moest ik ineens vijf wedstrijden in zeven dagen spelen. Dan heb je geen tijd om er veel mee bezig te zijn en over na te denken. Dat vond ik ook wel fijn."

Michael van Gerwen

Volgens ex-profdarter Vincent van der Voort is dat ook alleen maar goed. "Dat moet je ook niet hebben. Als je er te veel mee bezig bent, besef je ook wat je aan het doen bent en wordt het allemaal veel moeilijker", weet hij uit ervaring als WK-kwartfinalist. Michael van Gerwen weet helemaal hoe Van Veen zich gevoeld moet hebben. De Nederlander won al drie wereldtitels en speelde ook nog eens enkele finales. Hij stuurde Van Veen voor de eindstrijd al een berichtje en was ook na afloop complimenteus.

'Littler ging hardhandig met me om'

De twee Nederlandse topdarters, nummers drie en vier van de wereld, kwamen elkaar 24 uur na de WK-finale tegen in Duitsland op het demonstratietoernooi. "Michael kwam naar me toe en feliciteerde me met mijn prestaties. En, hoe ga ik dit netjes zeggen op beeld...", lachte Van Veen. "Hij vroeg of ik niet ergens last van had, want Littler ging vrij hardhandig met me om. Je snapt 'm wel, je kan wel invullen wat hij zei. Hij gaf ook aan dat hij het mooi vond wat ik presteerde en dat ik er trots op mocht zijn."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de eerste échte aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door van 2026 is niemand minder dan WK-finalist én Premier League Darts-debutant Gian van Veen te gast. Samen met ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes blikt hij terug op een fantastisch jaar en wat er nog komen gaat. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcast.