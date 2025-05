Topdarter Michael van Gerwen kondigt scheiding aan met vrouw Daphne: 'We gaan een zware tijd tegemoet'

Michael van Gerwen is Nederlands beste darter aller tijden, al zal Raymond van Barneveld het daar niet mee eens zijn. Al sinds Mighty Mike (35) de dartswereld veroverde, is hij samen met zijn vrouw Daphne. De twee zijn al meer dan tien jaar getrouwd en ze maakten alles mee: van zijn sportieve hoogtepunten, tot moeilijke fasen in hun privéleven. Dit is Daphne van Gerwen, de vrouw van de Nederlandse topdarter.