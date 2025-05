Michael van Gerwen trekt zich op laatste moment terug uit toernooi in Rosmalen

Michael van Gerwen heeft zich teruggetrokken voor de Euro Tour in Rosmalen. De drievoudig wereldkampioen liep afgelopen donderdag de play-offs van de Premier League Darts mis. De reden van afmelding is onduidelijk.

Van Gerwen had op zaterdagavond eigenlijk tegen Mickey Mansell moeten aantreden. Door die partij in de tweede ronde van de Dutch Darts Championship gaat dus een streep. De PDC maakt het nieuws via hun sociale mediakanalen bekend.

Mansell heeft geluk: hij ontvangt een bye in de tweede ronde en plaats zich direct voor de finaledag in Rosmalen. Zelf kwam Van Gerwen later op de dag met verdrietig privénieuws naar buiten. Hij gaat scheiden van zijn vrouw Daphne. Samen hebben ze twee kinderen, Zoë (7) en Mike (5). "We gaan een zware tijd tegemoet", stelde Van Gerwen in zijn statement op sociale media.

Gerwyn Price

Van Gerwen is de tweede topdarter die zich na de loting afmeldt. Vrijdag liet Gerwyn Price ook plots weten niet af te reizen naar Nederland. De Ier William O'Connor neemt zijn plek in de tweede ronde in en komt vandaag in actie. Price en Van Gerwen speelden afgelopen donderdag nog in de Premier League Darts. De Welshman plaatste zich voor de play-offs, Van Gerwen niet.

Nederlanders

Voor het Nederlandse thuispubliek valt er in Rosmalen overigens nog wel voldoende te beleven. Zo komt in de middagsessie (vanaf 13.00 uur) Jeffrey Sparidaans in de tweede ronde uit tegen Damon Heta en Danny Noppert treft Mario Vandenbogaerde.

In de avondsessie is vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld te bewonderen. Hij speelt tegen Ross Smith. Verder komen Dirk van Duijvenbode en Wessel Nijman nog in actie. Ze nemen het op tegen respectievelijk James Wade en Peter Wright. De uiteindelijke finale staat voor zondagavond op het programma.

