Het lijkt wel een eeuwigheid geleden dat Michael van Gerwen nog indruk maakte als darter. De drievoudig wereldkampioen heeft twee rampzalige jaren achter de rug en is daar nog altijd herstellende van. Met weemoed wordt nog weleens teruggedacht aan de hoogtijdagen van Van Gerwen, toen hij volgens goede vriend Vincent van der Voort 'bizarre dingen' liet zien.

Meer dan 150 toernooien heeft de 36-jarige Van Gerwen op zijn naam staan, maar bijna allemaal werden voor 2024 gewonnen. Sindsdien worstelt hij met fysieke ongemakken, waarvan overigens wel het einde in zicht is. Als klap op de vuurpijl maakte hij in mei bekend te scheiden van ex-vrouw Daphne. Het helpt allemaal niet mee om nog terug te komen op zijn oude niveau. En dat niveau was ongelofelijk volgens Van der Voort. "Dit kan gewoon niet", dacht hij regelmatig bij het zien van zijn goede vriend.

'Hoe kan het nou?'

In de beginjaren van MVG, toen hij net opkwam, trainde hij altijd met Van der Voort en Jelle Klaasen. "Meestal moet je warm worden, maar hij was al na 2 of 3 minuten klaar. Kon hij al een wedstrijd spelen. Alleen maar triples harken. Hoe kan het nou dat ik altijd 20 minuten tot een half uur bezig bent voordat het een beetje goed valt. Hij was in een paar minuten klaar. Ik heb bizarre dingen gezien. Finishes met drie keer bullseye, daar weer een negendarter overheen...", haalt Van der Voort herinneringen op in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Dat was echt niet normaal'

Op demonstratietoernooien, als de druk van de ketel kan, was het zo mogelijk nóg indrukwekkender wat Van Gerwen liet zien. "Gooide hij ineens met een rietje in zijn pijl, in plaats van een flight en shaft. En gewoon nog steeds een 14-darter erin gooien hè. Het ging hem vroeger zo makkelijk af, dat was echt niet normaal. Dan kwam hij binnen en wedde hij 20 euro op dat hij binnen drie beurten 180 gooide of 115-finish of wat dan ook. Negen van de tien keer gebeurde het ook. En nog koud ook, hij deed niks. Ik was er jaloers op, zeker. Ongekend"

Beluister de podcast

