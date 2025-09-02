Michael van Gerwen stelt zijn goede vriend, adviseur en ex-profdarter Vincent van der Voort flink teleur. De Nederlandse topdarter vloog er op de Euro Tour in Antwerpen zaterdagavond al na één slechte wedstrijd uit en dat heeft hij volgens Van der Voort aan zichzelf te wijten. "Ik heb het al zovaak gezegd, maar als hij het dan zelf niet gaat doen...", zegt hij in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Van der Voort was mee naar België om Van Gerwen te ondersteunen, maar wat hij zag van zijn goede vriend gaf weinig vertrouwen. En dat terwijl hij een week eerder nog positief verrast was over de vorm van MVG. Maar in Antwerpen ging Van Gerwen 'echt zwaar door de ondergrens heen'. Hij verloor in de tweede ronde meteen met 6-3 van Gian van Veen en kon na de kansloze nederlaag weer naar huis. "Het verbaast me ook niet meer", zegt Van der Voort in Darts Draait Door.

'Flink van slag'

Een lichtpuntje is volgens Van der Voort dat Van Gerwen zelf 'ook flink van slag was' over 'hoe slecht het was'. "En misschien is dat maar goed ook. Dat hij weet dat hij dinsdag en woensdag scorend goed gooide en het zaterdag helemaal niks was. Dat hij toch gaat denken waar het nou aan ligt."

'Hij heeft niet veel gedaan'

"Hij is veel op vakantie geweest, gaat dan naar de eerste Pro Tours met een hoop onzekerheid, maar kreeg daar nog wel adrenaline waardoor het scorend nog wel aardig ging. Maar vervolgens denkt hij dat het scorend goed genoeg is en gebeurt er vervolgens te weinig. Dan kom je daar in België aanzetten met een scorend gemiddelde van nauwelijks 90. Hij heeft volgens mij in de tussentijd niet veel gedaan en dat moet natuurlijk wel."

Scheiding

Van der Voort snapt ook dat de nog altijd nummer drie van de wereld druk is met de scheiding van zijn ex-vrouw Daphne en dat ze samen ook nog twee kinderen hebben om voor te zorgen. "Dat moet ik hem meegeven, hij zit nog steeds met die scheiding en dat is mentaal niet de makkelijkste periode. Maar als hij aansluiting wil krijgen met de wereldtop - want dat heeft hij niet meer - dan moet er heel veel gebeuren. Hij zit nu in een fase van zijn carrière dat er elke dag gegooid moet worden. Hij moet bezig zijn met zo'n weekend, alles op alles zetten."

'Al zovaak gezegd'

Elke dag is volgens Van der Voort ook een rekbaar begrip. "Je kunt na twee Pro Tours met reizen erbij nog zeggen dat je één dagje rustig aan doet, maar de volgende dag moet je weer spelletjes doen. Zorgen dat je scorend en finishend beter wordt. Maar zijn worp is ook niet soepel en dat was een paar dagen voor die Euro Tour wel. Dus het zit er wel in, maar dat moet je blijven trainen en herhalen. Dat heb ik inmiddels al zo vaak gezegd. Als hij dat niet gaat doen, ben ik van mening dat hij ook niet gaat terugkomen. Ik hoop dat hij mij ongelijk gaat geven."

'Moet eigenlijk al gedaan zijn'

Doordat Van Gerwen volgens Van der Voort niet genoeg traint en er onvoldoende arbeid en tijd in steekt, loopt hij telkens achter de feiten aan. Met nieuwe Euro Tours, de World Series Finals in Amsterdam en de World Grand Prix voor de boeg, werkt dat niet. "Er komen momenten aan dat het harde werk eigenlijk al gedaan moet zijn. Hij gaat er nu heen met dat het ter plekke bekeken moet worden hoe het gaat, terwijl dat in de training gebeurd moet zijn."

'Dat bestaat niet'

Van der Voort gelooft niet dat Van Gerwen op deze manier ooit weer een wereldtopper wordt. Hij geeft presentator Damian Vlottes gelijk dat Van Gerwen weer 'dartsverslaafd' moet worden. "Ik geloof niet dat er een sporter ter wereld is die de nummer één of de beste van de wereld is, die eromheen niks doet. Dat bestaat niet en ik denk ook niet dat dat kan. Ik denk dat je altijd met je werk bezig moet zijn op een topniveau te halen."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreekt ex-profdarter Vincent van der Voort met presentator Damian Vlottes onder andere de Euro Tour in België. Met het bepalende en belangrijke najaar voor de deur is er genoeg te analyseren. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.