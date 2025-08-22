Michael van Gerwen staat voor zijn 'belangrijkste half jaar' ooit. Dat constateert ex-profdarter Vincent van der Voort. Diens vriend kende een lastige periode, met onder meer een scheiding met zijn ex-vrouw en de ziekte van zijn vader. Van Gerwen spoelde dat van zich af door naar feestjes en op vakantie te gaan, maar moet nu weer aan de bak.

"Zitten zijn vakanties er bijna op?", vraagt presentator Damian Vlottes nog enigszins terughoudend in de nieuwste Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Ja, die zitten er op. Hij is helemaal klaar", bevestigt Van er Voort.

Van Gerwen feestte erop los de laatste tijd, op festival Tomorrowland en feesteiland Ibiza. Zo was hij met onder anderen oud-voetballers Eljero Elia en Theo Lucius en dj’s Martin Garrix en Paul Kalkbrenner. "Hij heeft een goede vakantie gehad", stelt Vlottes vast. Volgens Van der Voort was dat de afspraak, dat Van Gerwen goed op vakantie zou gaan. "Hij kent de opdracht nu, daar is hij zichzelf echt wel van bewust."

Van Gerwen terug aan de oche

Als goede vriend en mentor weet Van der Voort dat Van Gerwen inmiddels zijn pijlen weer heeft opgeraapt. "Hij weet dat er een belangrijk half jaar aan zit te komen. Hoe snel die naar die topvorm gaat, dat moeten we natuurlijk zien", is hij realistisch. "Hij heeft dusdanig veel talent, het kan heel snel gaan. Maar het kan ook nog wel effe duren. Hij zal er nu alles aan moeten doen", verzekert Van der Voort.

In tegenstelling tot andere darters speelde Van Gerwen niet op de World Seris of op demo’s, merkt Vlottes op. "Maar hij heeft ook een heel zwaar half jaar achter de rug", countert Van der Voort, doelend op de scheiding met Van Gerwens ex-vrouw Daphne. "Dat moet allemaal opgelost worden. En even helemaal ontladen vind ik niet zo erg. Ik denk zelfs dat het beter is dan door blijven gooien. Maar je moet dan wel het punt vinden wanneer de knop omgaat."

Drukke periode na zijn vakantie

Voor Van Gerwen is het nu zaak om uit de vakantiemodus en in wedstrijdritme te komen. "En ook die mindset hebben van nu ga ik weer iedereen proberen te vernielen. Dat moet er komen. Je kan trainen en gooien wat je wil, maar tussen dat en een wedstrijd spelen zit een wereld van verschil. Het komende half jaar gaan we meemaken of hij die honger nog heeft."

Van der Voort heeft geen idee waar Van Gerwen nu staat. Wel kent hij de agenda van de Nederlander, die drukke weken voor de boeg heeft met vloertoernooien en Euro Tours. "Dat moet ook wel, want hij heeft een paar weken vrijaf genomen. En die Players Championship Finals-ranking moet hij op stijgen. Dus daar moet het gaan gebeuren. Nu zal hij niet heel veel vrij zijn tot aan het WK."

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door spreken presentator Damian Vlottes en oud-darter Vincent van der Voort over Michael van Gerwen en zijn deelname aan de World Series of Darts. Daarnaast gaat het ook over allerlei andere ontwikkelingen in de de dartwereld. Beluister dat en meer hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.