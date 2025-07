De Nederlandse dartspionier Raymond van Barneveld (58) beseft dat zijn beste jaren nu wel achter hem liggen. En de Haagse levende legende is al eens gestopt. Hoe denkt Barney over zijn echte, definitieve dartspensioen?

Dit weekend gaat in Blackpool het grote toernooi World Matchplay van start. Daarin is Van Barneveld in de openingsronde gekoppeld aan landgenoot Michael van Gerwen. Beide mannen hebben de laatste tijd weinig moois laten zien. Maar het is desondanks een clash om naar uit te kijken, gezien hun eerdere prestaties en het de twee beste Nederlandse darters ooit zijn.

Aan de bak

"Tegen Michael weet je: ik moet aan de bak, anders word je gedeclasseerd", zegt Barney tegen het AD. "Je merkt dat de pers hiervan smult. Of wij er ook zo in staan? Dat weet ik niet. Michael heeft zijn problemen en ik heb mijn problemen. Want ik heb de World Matchplay gehaald, maar niet vol glans. Ik zit in een behoorlijke vormcrisis en er zijn niet echt aanknopingspunten.'

Pensioen

Al vaker heeft Van Barneveld aangegeven, dat hij zijn eerdere pensioen (in 2020) onderbrak omdat er brood op de plank moet komen. Maar sinds zijn comeback verdient hij niet enorm veel met darten, want hij wordt aldoor snel uitgeschakeld. "In januari stond ik 35ste van de wereld, nu 36ste. Dan moet je je afvragen: wat ben ik nou aan het te doen? Ik stop er veel energie en tijd in, maar het levert niets op", geeft hij aan.

Stoppen

En dus doemt de vraag op, of het niet beter is om de pijn van het verliezen te omzeilen door ditmaal echt te stoppen. Maar hij weet dat zijn vorige pensioen en de daaropvolgende hele snelle terugkeer nieuwe uitspraken over stoppen ongeloofwaardig maken. "Nee, dat ga ik ook nooit meer aangeven", zegt hij dan ook.

Alhoewel, hij heeft er wel overnagedacht: "Als dat al zo is, is dat op het moment dat ik door mijn prestaties mijn Tour Card kwijtraak. Elk jaar dat je het WK nog mee kan pakken, zou je wel gek zijn om dat niet te doen. In mijn hoofd zitten nog steeds twee of drie jaar, maar je hoopt dan wel een keer op een succesje en dat blijft nu uit."

Tour Card

De bond PDC geeft elk jaar aan 128 spelers een tourcard. Die darters mogen zich profdarter noemen. Ze worden toegelaten, of kunnen zich proberen te kwalificeren, voor toernooien van de PDC. Voor spelers zonder tourcard zijn er veel minder opties bij de PDC. De tourcards worden verdeeld op basis van prestaties en op basis van het kwalificatietoernooi Q-School.