Raymond van Barneveld doet komende week mee aan het EK darts, maar de legendarische darter zal binnenkort ook ergens anders zijn opwachting gaan maken. De vijfvoudig wereldkampioen is te zien in een bijzonder tv-programma en bezoekt daarin een plek waar hij nooit eerder is geweest.

Van Barneveld verschijnt in het nieuwe seizoen van Sterren op het Doek. In dat programma van Omroep Max laten bekende Nederlanders zich portretteren door drie verschillende kunstenaars en delen ze persoonlijke verhalen. Aan het einde van elke aflevering mag de gast zelf kiezen welke van de drie schilderijen hij mee naar huis wil nemen. De presentatie is in handen van Özcan Akyol.

"Van Barneveld is vijfvoudig wereldkampioen darts en een icoon in de sportwereld. Zijn carrière kent hoogte- en dieptepunten. Op een toplocatie in Den Haag, met uitzicht over de stad, spreekt Raymond over faalangst, roem en de liefde voor zijn (klein)kinderen. De onthulling vindt plaats in Het Mauritshuis, waar Raymond nog nooit binnen is geweest. Daar krijgt hij drie portretten te zien, waarvan hij er één mee naar huis mag nemen", schrijft de publieke omroep in een persbericht.

De aflevering met Van Barneveld zal op zaterdag 29 november om 20.40 uur worden uitgezonden op NPO 2. Naast Van Barneveld zijn ook onder anderen presentatrice Carrie ten Napel, actrice Jennifer Hoffman en presentator Ruben Nicolai te gast dit seizoen. Ten Napel is de dochter van de bekende voetbalcommentator Evert.

Iconisch tv-moment

Hoewel de schilderijen door drie bedreven kunstenaars zullen worden gemaakt, kan het ook weleens fout gaan. Dat gebeurde ooit tijdens een uitzending met actrice Tjitske Reidinga, die onder meer bekend is door haar rol in Gooische Vrouwen. Reidinga zorgde toen voor een iconisch tv-moment. De actrice schrok zich kapot tijdens de onthulling van de schilderijen, want ze vond ze allemaal enorm lelijk.

Het fragment met haar reacties op de kunstwerken ging vervolgens viraal. Het is voor Van Barneveld te hopen dat de kunstenaars wat beter aan zijn verwachtingen voldoen.



Bekijk het iconische fragment hieronder:

EK darts

Voordat het zover is, zal Van Barneveld eerst nog deelnemen aan het EK darts. Daar heeft de vijfvoudig wereldkampioen het niet getroffen met de loting. Hij neemt het in de eerste ronde namelijk op tegen topfavoriet en huidig wereldkampioen Luke Littler.