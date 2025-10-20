De Nederlanders kennen hun route naar de eindzege op het aankomende EK darts. In de eerste ronde lijkt vooral Raymond van Barneveld een taaie kluif te hebben aan zijn opponent. Ook spelen vier Nederlanders direct tegen elkaar.

Voor Van Barneveld had de loting niet veel slechter uit kunnen pakken. De voormalig wereldkampioen neemt het op tegen de regerend wereldkampioen Luke Littler. De jonge Engelsman is de absolute topfavoriet voor de eindzege en dus moet Van Barneveld direct zijn beste spel laten zien. Littler won eerder dit jaar al de UK Open, World Matchplay en de World Grand Prix. The Nuke won echter nog nooit een wedstrijd op het EK, want hij verloor vorig jaar bij zijn debuut in de eerste ronde van Andrew Gilding.

Het EK darts vindt van donderdag 23 oktober tot en met zondag 26 oktober plaats in het Duitse Dortmund. Titelverdediger Richie Edhouse is niet aanwezig op het EK. Hij viel dit jaar buiten de top 32 van de totale ranglijst van de veertien Euro Tour-evenementen en kan daardoor zijn eerste grote tv-titel niet verdedigen.

EK-loting andere Nederlanders

Voor maar liefst vier Nederlanders wacht er in de eerste ronde een onderlinge clash met een landgenoot. Dirk van Duijvenbode, afgelopen weekend finalist op de German Darts Championship, neemt het op tegen Danny Noppert. Michael van Gerwen, de winnaar van het toernooi in 2014, 2015, 2016 en 2017, gaat ook proberen om zijn seizoen wat glans te geven. Hij neemt het in ronde één op tegen Wessel Nijman.

Gian van Veen en Jermaine Wattimena maken het lijstje van zeven Nederlandse deelnemers in Dortmund compleet. Eerstgenoemde treft de Australiër Damon Heta in de eerste ronde van het toernooi. Wattimena neemt het op tegen de jonge Niko Springer. Een absoluut toptalent dat ook nog eens in zijn thuisland speelt.

Andere favorieten

Nathan Aspinall, de winnaar van de German Darts Championship ten koste van Van Gerwen, is de eerst geplaatste speler in Dortmund. De Engelsman treft voormalig wereldkampioen Rob Cross in ronde één. Ook Luke Humphries is een favoriet voor de eindzege op het EK. Hij neemt het direct op tegen de gevaarlijke Pool Krzystof Ratajski.