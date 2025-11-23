Nathan Aspinall en Chris Dobey kunnen een aardig pijltje gooien. Iets wat ze echter minder goed beheersen, is het eten van een bepaalde soort vis. In een bijzonder ranzig filmpje is te zien hoe de topdarters over hun nek gaan na het eten van surströmming.

Surströmming is een Zweedse delicatesse die vrijwel niemand lekker vindt. Het is een gefermenteerde haring uit de Oostzee die bekend staat om zijn beruchte geur. Het wordt vaak een van de 'meest stinkende gerechten ter wereld' genoemd. Het eten van deze vis is dan ook uitgegroeid tot een heuse challenge.

In de auto

Dobey en Aspinall waagden zich ook aan deze uitdaging, zo is te zien op een TikTok-filmpje van Two Phat Lads. Alleen kozen ze niet de meest praktische plek om het visje te eten: in de auto. Deze moest na afloop flink worden schoongemaakt.

Al toen het blik werd opengemaakt, ging het mis. De geur die vrijkwam zorgde voor de nodige braaknijgingen. Dit bleek een slecht voorteken, want meerdere heren in de auto moesten overgeven, onder wie Dobey. Het braaksel kwam overal terecht. Niet alleen over de stoelen, maar ook over een van de presentatoren.

Na het vele gekots, stapten de heren uit. En ook buiten de auto ging het overgeven gewoon door. Op de beelden is te zien dat de rug van een van de presentatoren helemaal onder zit.

Er zijn aardig wat douchebeurten voor nodig om weer fris te ruiken na dit tamelijk ranzige schouwspel. Ook de auto moet goed doorgelucht worden om er weer normaal in te kunnen rijden.

Surströmming-challenge

Dobey en Aspinall zijn niet de enigen die zich aan de surströmming-challenge hebben gewaagd. Op het internet zijn talloze filmpjes te vinden van mensen die de Zweedse delicatesse proeven. Het gaat zelden normaal in de video's: mensen kokhalzen, rennen weg, moeten overgeven of liggen in een deuk van het lachen, net zoals in de TikTok-video met de topdarters.

Players Championships Finals

Beide darters waren voldoende hersteld van het vieze uitstapje, want ze kwamen allebei ver op de Players Championshhip Finals. Dobey werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Luke Littler, terwijl Aspinall in de halve finales staat tegen de als enige overgebleven Nederlander.