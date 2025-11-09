De familie Wennemars heeft weer een nieuw sportproject bedacht. Niet op het ijs, maar midden in de natuur. Oud-topschaatser Erben Wennemars en zijn zoon Niels organiseren zondag het allereerste WK Buffeltoren, een ludieke krachtmeting die ongetwijfeld voor veel spektakel gaat zorgen.

Samen sporten is voor vader en zoon Wennemars niets nieuws. De twee trainen regelmatig samen voor Hyrox-wedstrijden, waarin hardlopen wordt gecombineerd met krachtoefeningen. Eerder dit jaar eindigden ze zelfs knap als tweede tijdens een gezamenlijke Hyrox-race. Die fanatieke trainingen vormden de basis voor hun volgende uitdaging: het WK Buffeltoren.

De Buffeltoren: 90 treden afzien

Niels laat op zijn sociale media regelmatig zien hoe hij de Vechtdal-uitkijktoren bij Dalfsen bestormt tijdens zijn trainingen. "Ik wilde gewoon kijken hoe snel ik boven kon komen", schreef hij eerder op Instagram over het ontstaan van de wedstrijd. Vader Erben, nog altijd in topvorm, besloot het niet bij kijken te laten en rende de toren zelf ook meerdere keren op. Al snel ontstond het idee om er een officieel wereldkampioenschap van te maken.

Het doel is simpel: de 90 treden van de Buffeltoren zo snel mogelijk beklimmen om de top te bereiken - een kwestie van kracht, explosie en doorzettingsvermogen. Niels noteerde zijn beste tijd tot nu toe op 13,92 seconden, genoteerd toen Hyrox-atleet Nicky Verhoeven langskwam om zelf een poging te wagen. Tot zijn eigen verbazing kwam Verhoeven echter niet eens in de buurt van Niels zijn tijd. "Dit is niet eerlijk", reageerde de profsportman lachend na afloop. Daarmee werd de toon gezet in aanloop naar het eerste WK.

Van Thialf naar het WK buffeltoren

In eerste instantie stond het WK Buffeltoren gepland op 2 november, maar die datum bleek voor de familie Wennemars iets te druk. Broer Joep kwam die dag namelijk in actie op het NK afstanden in Thialf, waar hij op indrukwekkende wijze de nationale titel veroverde op de 1000 meter. Daarom werd het evenement verplaatst naar zondag 9 november, wanneer het spektakel in het Vechtdal officieel losbarst.

Erben deelde zaterdag al vol trots dat de beker voor de winnaar binnen is. Diezelfde dag zien we Erben nog een keer trainen bij de toren voordat het de volgende dag zover is. Daar komt hij een jonge jongen tegen die ook aan het trainen is en gaat deelnemen aan het WK. "Lekker getraind?", vraagt Erben hem. "Zeker", antwoordt hij. "Klaar voor morgen?", vervolgt Erben. "Helemaal klaar voor, ik heb er zin in", klinkt het. "Ik ook", gaat Erben verder. "Wat is het mooi hier, het uitzicht bovenop de Buffeltoren."

Wie buffelt het snelst naar boven?

Dat de familie Wennemars sport ademt, blijkt wel weer. Terwijl Joep op het ijs furore maakt, zoeken Erben en Niels steeds nieuwe uitdagingen buiten de schaatsbaan. Of het nu gaat om Hyrox-wedstrijden, marathons of ludieke evenementen als deze: de fanatieke vader en zoon zijn altijd in beweging. "Mijn vader heeft altijd energie over", grapte Niels eerder. "Hij is niet te stoppen."

Zondag is het zover: dan klinkt om 13.00 uur het startschot van het allereerste WK Buffeltoren. Aan de voet van de uitkijktoren in het Vechtdal sprinten deelnemers één voor één naar boven, over negentig treden richting eeuwige roem. Toch lijkt Niels de topfavoriet op eigen grond, al zal vader Erben er alles aan doen om hem nog één keer te verrassen.