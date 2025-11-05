Dat de familie Wennemars extreem sportief is, is inmiddels geen geheim meer. Zo won Joep Wennemars afgelopen weekend de nationale titel op de 1000 meter op de NK afstanden. Na dat succes werd Erben Wennemars verrast door zijn andere zoon.

De vijftigjarige Wennemars completeerde een half jaar geleden samen met zijn zoon Niels een Hyrox. Ze eindigden hierin zelfs op de tweede plek. Daarnaast deed Wennemars vorige maand mee aan de marathon van Amsterdam.

'Pap, we gaan vanaf nu een dubbel doen, goed?'

Ondanks alle puike prestaties is de achtvoudig wereldkampioen nog altijd fanatiek aan het sporten. Zo was Wennemars afgelopen week weer hard aan het trainen voor een Hyrox, toen hij werd verrast door Niels.

Zijn twintigjarige zoon wachtte Wennemars tijdens zijn training op om samen verder te gaan. "Ik wil ook gaan sporten, dus ik haak met hem in'', vertelde Niels in een video op zijn Instagram-account. "Pap, we gaan vanaf nu een dubbel doen, goed?", vraagt hij aan zijn vader op het moment dat hij hem verrast. "Ja prima'', antwoordt Wennemars.

'Mijn vader had zijn hoofd heet'

Niels herkent zichzelf op sportief gebied niet altijd met zijn vader. "Mijn vaders had zijn hoofd heet, dus gaat hij sporten, totdat hij erbij neervalt. Die neiging heb ik niet", zo legt hij uit.

Toch gaf Wennemars hem belangrijke lessen, waar hij veel baat bij heeft. "Op drukke en stressvolle dagen waar je geen zin hebt om te sporten zegt mijn vader altijd: Leg het werk neer, ook al heb je veel te doen en ga sporten. Daar heb ik dan geen zin in. Maar wanneer ik dat dan doe, heeft hij altijd gelijk", verklaart Niels. Volgens hem staat hij dan weer aan en heeft hij zijn hoofd weer helemaal kunnen leegmaken.

'Oei, hij wordt oud'

Aan het einde van de video van Niels is te zien dat Wennemars zware ballen omhoog aan het gooien is en vervolgens probeert te vangen. Dit gaat alleen fout, omdat hij de bal telkens door zijn handen laat glippen. Daarom sluit Niels grappend af. "Oei, deze man wordt oud. Hij moet even langs de Specsavers."

