Het schaatsseizoen is begonnen. Meervoudig wereldkampioen Erben Wennemars kan daar gepassioneerd over vertellen. Het zorgt voor een schaterlach bij oud-voetballer René van der Gijp. "Ik vind dat zó goed", zegt hij.

"Zou jij een dag in het hoofd willen bewegen van Erben Wennemars?", schaterlacht Van der Gijp. De oud-voetballer begint erover na het optreden van Wennemars bij RTL Tonight. Daar bespreekt de voormalig wereldkampioen iedere zondag de sportweek. Dit keer was Wennemars enthousiast over de NK afstanden, die net hadden plaatsgevonden.

Ook schrijver Michel van Egmond had dat optreden gezien. "Dan krijg je Erben in discussie met Ben van den Burg (oud-schaatser, red.). Dat kan je beter in slow motion afspelen wil je dat nog verstaan", denkt Van Egmond.

Wennemars maakt schaatsen te groot

"Weet je wat ik zo goed vind, die Erben Wennemars wil van schaatsen iets maken wat het niet is", oordeelt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Het is gewoon rondjes rijden, zonder bal en proberen een andere schaatser voor te blijven. Dat is het verhaal", aldus de oud-voetballer.

"Hij zei elke keer tegen Humberto: 'Het gaat niet om het schaatsen, het gaat om de verhalen óm het schaatsen'. Hij wil er iets van maken, maar het is rondjes rijden", verzucht Gijp. "Schaatsen is een metafoor voor het leven", haakt Van Egmond in.

"Er is buiten Nederland verder niemand in geïnteresseerd", vervolgt hij. Dat vindt Van der Gijp ook. "Hij (Wennemars, red.) zegt: 'Jutta Leerdam moet je als een soort Michelle Obama zien'. Terwijl als je in Parijs hard haar naam roept, niemand achterom kijkt", denkt hij.

