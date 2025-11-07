Team Essent geeft schaatsfans een uniek inkijkje in de sport. In een nieuwe serie worden de emoties van onder andere Joep Wennemars en coach Jac Orie puur vastgelegd tijdens topprestaties.

Dat kondigt de schaatsploeg vrijdag aan. "We geloven dat onze mooie schaatssport pas echt tot leven komt als je het van binnenuit ervaart: van de spanning vlak voor de start tot de ontlading na de finish." Daarom hebben ze iets bedacht, om fans van de sport nog meer te laten meeleven tijdens toernooien.

Ontlading na Nederlandse titel

Tijdens het Daikin NK Afstanden droegen hoofdcoach Jac Orie en onze fysiotherapeuten microfoontjes. Dat levert mooie beelden op met uniek commentaar op topprestaties. Zo werd de ontlading vastgelegd na de 1000 meter van Joep Wennemars, waar hij goud won met een tijd van 1.07,17.

"Met de nieuwe serie Langs de lijn willen we onze fans en jullie dichterbij brengen dan ooit. Echte gesprekken. Pure emoties. Ongefilterde passie. Vastgelegd langs de lijn", aldus Team Essent. De video’s zijn te zien op YouTube en er zullen er nog velen volgen op weg naar de Olympische Spelen van Milaan in februari.

World Cups

De schaatsers die zich tijdens de NK gesplaatst hebben voor de World Cups reizen eerst af naar Amerika. Er staan in november en december vier World Cup-weekenden op het programma. Zeker de wedstrijden in Salt Lake City en Calgary worden interessant, omdat daar wereldrecords verbroken kunnen worden. De banen in de Verenigde Staten en Canada gelden als snelste ter wereld.

Daarna zullen alle ogen gericht zijn op het olympisch kwalificatietoernooi, waar de tickets voor de Winterspelen verdeeld worden. Het OKT wordt gehouden in Heerenveen en vindt plaats van 26 tot en met 30 december.