Rory McIlroy beleefde zondag een dag vol emotie in Dubai. De Noord-Ier vertelde na afloop dat de gebeurtenissen op en vooral ná de baan hem onverwacht hard raakten, en dat deze finaledag veel meer met hem deed dan hij tijdens het spelen zelf doorhad.

Op de baan leek McIlroy bezig aan een nieuw hoofdstuk in zijn reeks iconische finales. Met een briljante eagle op de 18e hole dwong hij een play-off af tegen Ryder Cup-teamgenoot Matt Fitzpatrick. De fans in Dubai waren razend enthousiast: dit was McIlroy op zijn best, precies zoals eerder dit seizoen bij zijn winst op het Irish Open.

Historische mijlpaal voor McIlroy

Maar in de play-off ging het mis. McIlroy sloeg zijn afslag in het water en leverde een bogey in, terwijl Fitzpatrick met een par de titel en ruim €2,7 miljoen aan prijzengeld binnenhaalde. De Noord-Ier zag zijn kansen verdwijnen, al liet hij na afloop weten dat zijn emoties vooral ergens anders vandaan kwamen.

Want ondanks het mislopen van de toernooizege eindigde McIlroy de week met een mijlpaal die hem zichtbaar raakte. Hij won namelijk voor de zevende keer in zijn carrière de Race to Dubai, de ranglijst die het hele seizoen bepaalt wie de beste speler is op de DP World Tour. Daarmee ging hij de legendarische Seve Ballesteros voorbij als meest succesvolle Europeaan ooit op die lijst. Alleen Colin Montgomerie staat nog boven hem.

'Hij zou trots zijn geweest'

Voor aanvang van zijn ronde had McIlroy een kort gesprek met Carmen Ballesteros, de weduwe van Seve. Dat bleek achteraf een bepalend moment. "Ze zei dat hij zo trots zou zijn geweest", vertelde McIlroy, die even moest slikken. "Vorig jaar zei ik al hoeveel het betekende om hem te evenaren… maar hem overtreffen? Zo ver ben ik in mijn dromen nooit gekomen."

Winnaar Fitzpatrick sprak vol bewondering over zijn tegenstander. "Je weet gewoon dat Rory die putt maakt", zei hij. "Hij is een van de weinigen van wie je verwacht dat hij een play-off afdwingt, zelfs als het bijna onmogelijk lijkt. Het is nooit fijn om iemand zo te zien verliezen, maar ik ben natuurlijk dolblij."

McIlroy denkt nog lang niet aan stoppen

McIlroy staat nu nog één overwinning achter Montgomeries record van acht keer de Europese geldlijst winnen. En de Noord-Ier liet al doorschemeren dat hij niet van plan is te stoppen. "Ik heb Monty deze week nog gezien", zei hij met een glimlach. "Hopelijk heb ik nog genoeg goede jaren om hem ook te pakken."