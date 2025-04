Zwangere oud-toptennisster 'knipoogt' naar ex-verloofde Rory McIlroy: 'Ze worden steeds knapper'

Voormalig toptennisster Caroline Wozniacki heeft in een opvallend bericht op Instagram 'geknipoogd' naar haar ex golfer Rory McIlroy én haar huidige man. Ze begint met oud-basketballer David Lee aan een nieuw hoofdstuk in hun leven.

De 34-jarige Deense is namelijk zwanger van hun derde kind. En dus moet er ook weer een babykamer worden ingericht. Dat is de taak van Lee. De voormalig NBA-speler sjouwt met volle verhuisdozen, zo is te zien op Instagram.

"Die verhuizers zijn een stuk knapper geworden de laatste jaren", schrijft Wozniacki bij de foto, gevolgd door een knipogende smiley. Daarmee lijkt ze ook te verwijzen naar McIlroy, met wie Wozniacki een lange relatie had en ook samenwoonde.

Verloving afgebroken

Ze was van 2011 tot 2014 samen met de topgolfer, die recent het prestigieuze toernooi The Masters won. De twee waren zelfs verloofd, maar McIlroy realiseerde zich vlak voor de bruiloft dat hij nog niet klaar was om te trouwen.

Inmiddels is de voormalig nummer één tennisster van de wereld helemaal gelukkig met Lee. Het stel heeft al twee kinderen samen: Olivia (3) en James (2). Zij krijgen er nu een broertje of zusje bij.

McIlroy Hij is samen met de 37-jarige Erica Stoll, met wie hij in 2017 trouwde. Dat huwelijk hield echter geen stand. Vorig jaar werd de topgolfer gespot zonder trouwring. De twee lagen in scheiding, maar besloten na een maand toch samen verder te gaan. Ze zijn weer bij elkaar en voeden samen hun 4-jarige dochter Poppy op.

Topsportcarrières

Wozniacki heeft ook een prestigieuze titel gepakt in haar carrière. Ze won in 2018 haar enige Grand Slam op de Australian Open. Voor de geboorte van haar eerste twee kinderen stopte de Deense met haar tenniscarrière. In 2023 kwam ze terug voor de WTA-tour en een jaar later deed ze zelfs mee aan de Olympische Spelen in Parijs.

De Amerikaanse Lee speelde het grootste deel van zijn carrière bij de New York Knicks en Golden State Warriors. In zijn laatste seizoen bij dat laatstgenoemde team werd hij kampioen. Hij stopte in 2017 met basketballen.