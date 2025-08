De sportwereld heeft de feestelijke dag van Estavana Polman niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. De tophandbalster vierde dinsdag haar verjaardag en werd bedolven onder de felicitaties.

Natuurlijk was haar geliefde Rafael van der Vaart er als de kippen bij om Polman te feliciteren, maar gedurende de dag stroomden de felicitaties binnen. Ze kreeg ook een berichtje van de ex-vrouw van haar vriend: Sylvie Meis. Daarnaast wenste ook Damián, de zoon van Van der Vaart en Meis, haar veel geluk. De voetballer van Ajax plaatste daar een foto met Polman en zijn stiefzusje Jesslynn bij.

Zij waren echter bij lange niet de enige personen die stilstonden bij de 33ste verjaardag van Polman. De handbalster deelt op haar sociale media een greep uit alle felicitaties die ze in ontvangst mocht nemen. Moeder Winniefred was er daar één van en voor haar was het bericht zelfs aan twee personen gericht, want ook Dario, de tweelingbroer van Estavana, vierde zijn verjaardag.

Enorm veel felicitaties voor Polman

Met name in de handbalwereld waren er een hoop personen die Polman in het zonnetje zette. Zo deinsde Oranje-ploeggenote Angela Malestein er niet voor terug om wat grappige beelden van haar te delen voor de speciale gelegenheid.

i Angela Malestein besloot wat leuke beelden van Polman te delen. © Instagram

Ook de Nederlandse ploeg en Rapid Bucuresti, het team waar Polman momenteel onder contract staat, stuurden haar een felicitatie. Polman werd verder gefeliciteerd door Ajax-voetbalster Sherida Spitse. De handbalster is goed bevriend met de recordinternational van de Oranje Leeuwinnen.

Het account van tv-programma Vandaag Inside wenste haar ook een fijne dag toe. Daar schoof Polman in het verleden af en toe aan, al was ze vaker te gast in het door het vervangende programma De Oranjezomer. Daar kan de handbalster het altijd goed vinden met presentatrice Hélène Hendriks.

Belangrijk seizoen voor de boeg

Polman mag zich na alle felicitaties gaan opmaken voor een heel belangrijk seizoen. Met haar team Rapid hoopt ze zich te revancheren voor een teleurstellend jaar, maar er staat nog een ander belangrijk evenement op de planning.

Aan het einde van 2025 wordt het WK handbal in Nederland en Duitsland gehouden. Oranje speelt daar sowieso de drie groepsduels voor eigen publiek in Rotterdam en ook worden alle knock-outduels in die stad gespeeld. Polman werd in 2019 al eens wereldkampioen met Nederland en kan dat kunstje dus in eigen land gaan herhalen.