Voor Rafael van der Vaart was maandag 14 juli een bijzondere dag. De voormalig topvoetballer mocht een dag meekijken in de Tour de France. Hij is al van kleins af aan groot fan van de wielerwedstrijd, maar die passie kan hij niet met iedereen delen.

Van der Vaart vindt het een prachtige sport om te kijken, maar zelf wielrennen is er niet bij. "Als voetballer moest ik wel eens fietsen. Die verzuring kreeg ik dan al na vijf minuten. Als voetballer kreeg ik dat na negentig minuten of kwam ik er wel overheen", zo vertelt hij in De Avondetappe. "Alles wat stiltstaat vind ik vervelend, de gym vind ik ook saai."

Fan van Mathieu van der Poel

Zelf geniet Van der Vaart vooral van renners als Mathieu van der Poel en Wout van Aert. "Als ik Van der Poel zie rijden, dan denk ik: dit is het toch?', vertelt Raffie enthouisiast. "Het is een jongen die gelukkig een keer een hamburgertje eet en zijn eigen ding doet. Hij gaat volle bak en ziet op het eind wel of er iemand voor of achter hem zit."

Estavana Polman snapt weinig van fietsen

Dat enthousiasme probeert Van der Vaart ook thuis over te brengen bij zijn geliefde. Hij heeft al jarenlang een relatie met tophandbalster Estavana Polman, maar zij blijft geen middagje thuis voor een mooie bergrit. "Estavana houdt niet van wielrennen", vat Van der Vaart het bondig samen. En daardoor heeft ze ook geen enorme bak aan kennis, tot teleurstelling van de oud-speler van onder meer Ajax en Real Madrid. "Ik heb gezegd: Van der Poel, Van Aert zijn geweldig. Maar zij denkt dat ze dan de Tour winnen. Dat kunnen ze niet en dat moet je dan uitleggen."

En dan merkt Van der Vaart dat zijn parate kennis over het wielrennen niet goed genoeg is. "Daar heb ik te weinig verstand van. Maar ze zijn te groot, te zwaar. En als je klassementsrenner wilt zijn, dan moet je rijden als Jonas Vingegaard." Van de Deen is de oud-voetballer geen liefhebber. "Naar Vingegaard kijkt niemand. Een geweldige renner, maar er worden geen boeken over geschreven."

Van der Vaart kwam de tweevoudig Tour-winnaar nog tegen rondom de tiende etappe. Hij was zichtbaar verbaasd toen hij de Deen zag. "Ik vond het heel heftig om te zien."

