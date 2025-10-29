Sherida Spitse is hét boegbeeld van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Onder haar leiding bereikten de Oranje Leeuwinnen de absolute wereldtop, maar welke momenten zijn voor haar persoonlijk het meest bijzonder? Sportnieuws.nl liet haar via een blind-ranking terugblikken op vijf bijzondere foto's, zoals altijd kiest Spitse resoluut haar favorieten.

EK-winst hét hoogtepunt voor Spitse

i Sherida Spitse met de beker van het EK in 2017. ©Pro Shots.

"Deze moet op één", zegt Spitse zonder te aarzelen, terwijl ze een foto van de gewonnen EK-finale van 2017 bekijkt. Een historische avond, waarin Nederland in eigen land Europees kampioen werd. "Hier winnen we de EK-finale, daar gaat niks boven."

Bijzonder debuut tegen Engeland

i Het debuut van Sherida Spitse tegen Engeland. ©Getty Images.

De interlandcarrière van Spitse begon op 31 augustus 2006, toen ze onder bondscoach Vera Pauw haar debuut maakte voor Oranje. Op zestienjarige leeftijd stond ze meteen in de basis tegen Engeland, waar ze de sterren van het Engelse voetbal zoals Kelly Smith, tegenover zich had. Het werd een harde les; Nederland verloor met 4-0 in Londen. Toch koestert Spitse dit moment. "Dit vind ik een mooie, mijn debuut. Spelen tegen Engeland als zestienjarig meisje... Je hebt de foto's mooi in volgorde gezet. Die staat wel op nummer twee."

Absolute recordhouder van Nederland

i Spitse speelt haar honderste interland en scoort ook nog. ©Pro Shots.

Met maar liefst 248 interlands is Spitse de absolute recordhouder bij Oranje én Europa. Ter vergelijking: Wesley Sneijder, de recordinternational van de mannen, speelde er 112 minder. Voor Spitse lijkt de mijlpaal echter de normaalste zaak van de wereld. "Dit was mijn honderdste interland, die komt op vier", zegt ze zonder twijfel over haar bijzondere moment in 2015.

Het eerste grote toernooi

i Shanice van de Sanden en Sherida Spitse in 2009. ©Pro Shots.

Een andere foto brengt haar terug naar 2009, toen Nederland zich voor het eerst plaatste voor een groot toernooi. Samen met teamgenoot Shanice van de Sanden straalt ze op een onvergetelijk beeld van het EK in Finland. "Die komt op drie. Shanice en ik waren altijd samen en kennen elkaar al héél lang. Dit is een moment dat we voor het eerst met de Oranje Leeuwinnen een eindtoernooi spelen. Dat was onder leiding van Vera Pauw. Ik ben heel dankbaar dat ik daarbij was."

Emotioneel afscheid

i Sherida Spitse krijgt mooie overhandiging van KNVB. ©ANP.

De mooiste foto, samen met de foto van de EK-finale, is echter bewaard tot het laatst, vindt Spitse. Het ingelijste Oranje-shirt dat ze ontving van KNVB-directeur Nigel de Jong, samen met haar kinderen Jens (8) en Mila (5) en haar familie aan haar zijde. "Kijk eens, jullie staan hier ook op", richt Spitse zich liefdevol tot haar kids. "Deze moet natuurlijk op één, samen met de foto van de EK-finale," besluit de recordinternational.