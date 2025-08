Rico Verhoeven is al ruim tien jaar ongeslagen wereldkampioen in het zwaargewicht bij Glory. Maar zelfs ongenaakbare kampioen lopen weleens pijnlijk een blauwtje op. Zo blijkt uit een video van de kickbokser, waarop hij een romantisch gebaar probeert te maken naar zijn verloofde, maar vervolgens keihard wordt afgewezen.

Het zwaargewicht lijkt zijn kickbokshandschoenen even weg te leggen en er op uit te trekken voor een vakantie. Op Instagram deelt de kickbokser een video in zijn verhaal, waarop te zien is hoe hij met een gezelschap over het vliegveld loopt. "Vakantiegroep", schrijft hij erbij, terwijl hij de groep van achteren filmt. Het lijkt te gaan om Naomy van Beem, zijn verloofde, zijn kinderen Mikayla, Jazlynn, Vince en stiefzoon Isaiah, die Van Beem kreeg in een eerdere relatie.

Geen romantiek

Vanuit de vliegtuigslurf denkt de kickbokser samen met zijn verloofde een romantisch gebaar te maken, vlak voordat het gezelschap het vliegtuig betreedt op weg naar hun vakantiebestemming. Voor het raam van de slurf vormt Verhoeven met zijn hand een half hartje, in de hoop dat Van Beem het gebaar zal aanvullen tot een compleet hartje.

Maar het zwaargewicht komt van een koude kermis thuis. In plaats van het hartje te maken, draait zijn verloofde zijn hand om en drukt hem vijf paspoorten met vliegtickets in de hand. "Waarom dacht ik dat dit een romantische vakantie zou worden?", schrijft de wereldkampioen er teleurgesteld bij.

Nieuw titelgevecht?

Wat de eindbestemming van het gezelschap is, blijft vooralsnog onduidelijk. Afgelopen juni verdedigde het zwaargewicht zijn titel tegen Artem Vakhitov, een voormalig kampioen in de light-heavyweight divisie van Glory. Verhoeven domineerde de Rus vijf ronden lang en blijft daarmee nog altijd de regerend kampioen. Naar verwachting komt Verhoeven in december opnieuw in actie tijdens een nieuwe editie van Glory Collision.

Vermoedelijk neemt hij het dan op tegen de winnaar van Last Heavyweight Standing, een prestigieus toernooi waar veel zwaargewichten - en dus potentiële uitdagers van Verhoeven - aan deelnemen. In augustus treffen Levi Rigters en Jamal Ben Saddik elkaar in de tweede fase van het toernooi. Beiden namen het eerder tevergeefs op tegen Verhoeven in een poging de titel te veroveren.