Rico Verhoeven staat natuurlijk bekend om zijn alleenheerschappij in de zwaargewichtklasse van Glory. Toch is hij tegenwoordig ook bekend door zijn virale video's op Instagram en zijn laatste zorgt voor nogal wat reacties.

Verhoeven neemt de video's altijd op met zijn vriendin Naomy van Beem. De partner van de kickbokser doet alsof ze een aantal rekoefeningen doet voor haar sportsessie, maar in werkelijkheid blijkt het een complete choreografie te zijn. Verhoeven probeert met die video aan te geven dat hij alle bewegingen van zijn vrouw kent, maar dat blijkt niet helemaal waar te zijn.

De kickbokser kan alle bewegingen van zijn vrouw ontwijken tot hij uiteindelijk toch op zijn knieën moet door een kus. Als tekst bij de video zet Verhoeven ook 'Als je denkt dat je al haar bewegingen kent. Nou ik denk het niet!' In de video laat Verhoeven wel een deel van zijn behendigheid in de ring zien.

Onder de video reageren collega-vechters als Benjamin Adegbuyi met een lach op de nieuwe video van Verhoeven.

Video's

Verhoeven is wel vaker te zien in video's van zijn partner, maar ook van andere influencers. Zo had hij onlangs een hoofdrol in een video van de bekende socialkomiek Javier Gabriel. Ook goede vriend, zwaargewicht en acteur Eddy Hall maakt regelmatig video's met Verhoeven op zijn socialpagina.

Vechterscarrière

Het is nog niet bekend wanneer Verhoeven weer de ring instapt. In juni versloeg de Nederlander nog de Rus Artem Vakhitov om zijn zwaargewichttitel te behouden. Na die partij gaf Verhoeven al aan dat hij nog geen gedachten heeft over een mogelijk pensioen. Verhoeven is wel naast zijn loopbaan ook bezig met acteren, maar hij lijkt het vechten nog altijd geen vaarwel te kunnen zeggen. Glory is inmiddels wel bezig met de heavyweight Grand Prix waar een mogelijke tegenstander voor Verhoeven uit zou kunnen komen.