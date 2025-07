Reinier de Ridder is naast Rico Verhoeven de meest besproken Nederlandse vechtsporter. De 34-jarige vechter maakt zich zaterdag op voor de zwaarste test van zijn kersverse carrière in de UFC. Hij behoort tot de beste vechters ter wereld, ziet ook ervaringsdeskundige Alistair Overeem.

De Ridder neemt het zaterdag in Abu Dhabi op tegen voormalig kampioen Robert Whittaker. Het is de vierde partij van De Ridder bij de UFC, de grootste vechtsportorganisatie ter wereld. Hij maakt indruk in Amerika, want in zijn drie vorige partijen won hij telkens met een spectaculaire knock-out.

Bijzondere vechter

De inmiddels 45-jarige Overeem vocht tussen 2011 en 2021 ook in de UFC. Hij weet hoe het is om 'het risico' te nemen om in Amerika te vechten. "De Ridder is een bijzondere vechter", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "Ik heb zelf een paar jaar geleden ook met hem getraind. Hij is goed, en ook nog eens een fijne en slimme gast. Het is uitzonderlijk wat hij doet, en dat op het hoogste podium."

Overeem is duidelijk. Je wordt niet zomaar een vechter bij de UFC. "Geloof me: je moet écht wat kunnen om bij de UFC te vechten. Hij had ook makkelijk als kampioen bij ONE Championship kunnen blijven, maar hij koos voor het risico, voor het avontuur. Dat kan ik alleen maar waarderen."

'Hij is gevaarlijk'

Zaterdag is de 34-jarige Whittaker uit Nieuw-Zeeland de tegenstander van De Ridder. "Hij is gevaarlijk. Zijn vermogen om ineens te versnellen maakt hem onvoorspelbaar", zei hij tegenover Sportnieuws.nl. Toch droomt hij al stiekem van een titelgevecht. "Als ik hem spectaculair weet te finishen, dan kunnen ze er niet meer omheen."

Volgens Overeem is De Ridder een perfecte nieuwe impuls voor de Nederlandse vechtsport. "Ik kijk écht uit naar zijn gevecht van deze zaterdag. Een Nederlander als main-event, dat is wel even geleden. Ik schat zijn kansen ook best hoog in." De UFC Abu Dhabi is vanaf 19:00 uur te zien op HBO Max. De Main Card start om 21:00 uur.