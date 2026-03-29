Topschaatser Jenning de Boo geniet inmiddels enige tijd van een welverdiende vakantie in Zuid-Afrika. Hij trakteert zijn volgers op sociale media dan ook op jaloersmakende kiekjes. Toch is de zilveren olympiër niet volledig ongeschonden uit de strijd gekomen...

Na een lang en druk schaatsseizoen vertrok De Boo naar Zuid-Afrika. Daar geniet hij samen met een groep vrienden, onder wie zijn veelbesproken teamgenoot Tim Prins, van de rust, de natuur en vooral van een paar weken zonder trainen.

Toch blijven De Boo en Prins in beweging. Dat blijkt uit een Instgram-story die de eerstgenoemde op zondag plaatste. Daarin is te zien hoe de twee een potje beachball spelen onder de felblauwe lucht.

Daarnaast plaatste De Boo een zogenoemde slideshow. Hierin zijn meerdere kiekjes van zijn vakantie te zien. Zo heeft hij onder meer zebra's, leeuwen, olifanten en giraffen gespot. Ook hebben hij en zijn vrienden zich druk beziggehouden met hiken. Al klimmend legden ze een route af over de bergen.

Niet geheel ongeschonden

Geheel ongeschonden is De Boo de vakantie echter niet doorgekomen. Dat blijkt als je de bijschrift onder het Instagram-bericht leest. "Verbrand, lekker gegeten, genoten, geklommen en gezwommen", zo staat erbij. De topschaatser heeft zich dus goed vermaakt, alleen de volgende keer moet hij misschien een hogere factor zonnebrand gebruiken...

Als De Boo vertrekt uit Zuid-Afrika, is zijn vakantie nog niet voorbij. Eerder liet hij al weten daarna ook nog naar Spanje en Marokko te reizen. Zo kan de rappe schaatser in ieder geval uitgerust aan het nieuwe seizoen beginnen.

Winterspelen

De Boo beleefde sterke Winterspelen van 2026 in Milaan. Op de 1000 meter won hij olympisch zilver in een tijd van 1.06,78, achter Jordan Stolz. Een paar dagen later pakte hij ook op de 500 meter zilver, opnieuw achter Stolz.