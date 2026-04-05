Jenning de Boo deed de afgelopen weken vrijwel alles, behalve op de ijsbaan. De topschaatser leefde er rustig op los en genoot met vrienden van welverdiende rust. Naar eigen zeggen maakte hij een 'toptijd' mee, al leidt het wel tot een prangende vraag van collega Kjeld Nuis.

Waar Jenning de Boo normaal gesproken zichzelf vrijwel dagelijks helemaal afmat, om zo fit en goed voorbereid te kunnen schaatsen, was daar de afgelopen weken helemaal geen sprake van. De 24-jarige schaatser genoot van al het moois dat het leven te bieden heeft buiten de schaatshal. Bovendien maakt hij veel collega's jaloers met een aantal heerlijke vakantieplaatjes.

Terugblik

De voorbije weken vertoefde de meervoudig olympisch medaillewinnaar namelijk in Zuid-Afrika, waar hij met een club vrienden, waaronder zijn veelbesproken teamgenoot Tim Prins, genoot van al het moois dat het land te bieden heeft. Nu hij weer terug is in Nederland blikt hij nogmaals terug op de geweldige tijd die hij heeft gehad.

"Laatste tijd = Toptijd", schrijft De Boo bij een reeks foto's van alles wat hij de afgelopen tijd heeft uitgespookt. Zo valt er onder meer veel te zien van zijn recente vakantie. Bovendien was de atleet van Team Reggeborgh ook aanwezig bij de kampioenswedstrijd van PSV. Daarnaast gaf hij ook nog eens acte de présence bij een heleboel evenementen én kan hij het niet laten om zijn afgetrainde lijf te laten zien.

De plaatjes van een genietende topschaatser kunnen bovendien rekenen op veel reacties van zijn medesporters. Zo tonen onder meer Angel Daleman, Jens van 't Wout, Sebas Diniz en Stefan Westenbroek hun waardering in de reacties. Toch zijn er ook twee collega's die het niet kunnen laten om een grappende opmerking achter te laten.

Grappenmakers Nuis en Prins

"Nieuw seizoen the bachelor?", vraagt grapjas en teamgenoot Kjeld Nuis zich hardop af bij de foto's van een net geklede De Boo. De schaatser uit Groningen reageert mysterieus met twee oogjes. Wellicht wordt er ergens op gehint en kunnen we De Boo, die één van de meest felbegeerde vrijgezellen van Nederland is, binnenkort terug zien in het programma met de rode rozen.

Ook Tim Prins, die mee op vakantie was in Zuid-Afrika, steekt de draak met zijn vriend. Hij spot een 'witte walvis' op één van de foto's. "Heel zeldzaam. Alleen in Zuid-Afrika te vinden", grapt De Boo richting zijn ploeggenoot. Met de stemming van beide topschaatsers zit het in ieder geval dus wel goed. Zij kunnen met een volle tank toe gaan werken naar het aankomende schaatsseizoen.