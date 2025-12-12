Team USA heeft in de aanloop naar de Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina een opvallende rol gegeven aan de legendarische rapper Snoop Dogg. Het is echter maar de vraag of Amerikaanse topschaatsers als Jordan Stolz hier nóg harder door gaan rijden.

De 54-jarige Snoop Dogg is namelijk benoemd tot erecoach van de Amerikaanse delegatie voor de Olympische Winterspelen, die gehouden worden van 6 februari tot en met 22 februari.

Erecoach

In de zomer van 2024 was Snoop Dogg ook al aanwezig bij de Zomerspelen die plaatsvonden in Parijs. Naast fakkeldrager van de olympische vlam was hij in Frankrijk als speciale correspondent voor de Amerikaanse zender NBCUniversal. Een rol die hij ook zal vervullen tijdens de Winterspelen van 2026.

Tegelijkertijd zal de beroemde artiest een speciale rol spelen binnen de Amerikaanse sportdelegatie, namelijk die als de allereerste 'erecoach'. Snoop Dogg heeft al een ontmoeting gehad met de Amerikaanse atleten en Sarah Hirshland, uitvoerend directeur van het Olympisch en Paralympisch Comité van de Verenigde Staten (USOPC).

'Wederzijds respect en veel gelach'

"Vanaf het moment dat Snoop de atleten van Team USA ontmoette, was er een directe klik, wederzijds respect, oprechte nieuwsgierigheid en veel gelach. Zijn enthousiasme voor de Olympische en Paralympische atleten is aanstekelijk en we zijn verheugd hem officieel te verwelkomen als lid van het team achter Team USA", verklaarde Hirshland aan Hotnews.

'Ik ben hier om wijsheid te brengen'

Ook de 54-jarige rapper toonde zijn enthousiasme en postte op LinkedIn over zijn nieuwe rol binnen Team USA. "Ik ben de eerste erecoach van Team USA geworden, een rol waarin het draait om het vieren en ondersteunen van de atleten, verder dan wat fans op het veld zien."

Maar wat houdt die rol van erecoach nou precies in? Op die vraag geeft hij ook antwoord. "Ik ben hier om mijn stem, mijn hart en misschien een beetje wijsheid vanaf de zijlijn in te brengen. Alles om Team USA te motiveren, de volledige reis van de atleten in de schijnwerpers te zetten en degenen aan te moedigen die hun dromen mogelijk maken", aldus Snoop Dogg.